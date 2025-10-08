Když příznivci vítězů zas jančí
Kiš, kiš, a máš to, že jo, prohráli ti tví.
Že měl‘s k nim také výhrady?
Ale málo!
Hlavně však nebyl’s proti nim s námi pro ty naše.
Kňučíš, bulíš, vztekáš se.
Hořké kaše máš teď plnej rendlík.
Že ne?
Že nemáš z toho v krku knedlík?
Nechci to slyšet!
To tvoje zapírání.
S vítězi jsme si našlehali.
Trochu se bojíme, že přijde dojezd.
Potřebujeme tě!
Chceme tě vidět na hrnci,
abychom mohli ještě zběsileji slavit.
Tak jest, když pomateným nestačí,
že jejich toužení je naplněno v cíli.
Když neukojení své oponenty nepřimějí, aby štkali.
Pak kraviny si o nich vymýšlejí.
Vidět je chtějí v háji.
Člověk – to prý zní hrdě.
Proč právě on,
když s ním tak často vypadá to bledě?
Jaroslav Herda
Dorazili k nám vobludi ze země Sovětů?
Změny klimatu způsobují migraci živočišných druhů a výskyt rostlin, které u nás dříve nerostly. Výskyt vobludů však nemá se změnou klimatu žádnou souvislost.
Jaroslav Herda
Smělost vítězů voleb někdy potvrzuje oprávněnost pochybností o jejich soudnosti
Jsou funkce, jejichž obsazení by měli vítězové voleb věnovat zvláštní pozornost, aby prestiž České republiky nebyla oslabena tragikomickými postavami. ́
Jaroslav Herda
A je to
Až příliš spustili se. Přinejmenším z cesty. Příliš natolik, že jejich vítězství bych vítal chladněji než dřív. Však nestalo se, žádný div.
Jaroslav Herda
„Blembák, tornistra a bagančata vám budou slušet Jasánku.“
Reakce na diskusní příspěvek Karla Babici pod článkem Tomáše Nováka https://blog.idnes.cz/tomasnovak1/putinovi-uzitecni-spojenci-jak-ceska-opozice-otevira-dvere-kremlu.Bg25090999
Jaroslav Herda
Angažované verše
K volebním spotům politických subjektů, jimiž nás motivují k zodpovědným a moudrým rozhodnutím bez bázně a hany před urnami.
|Další články autora
