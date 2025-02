Když někdo tahá Hitlera

Inspirováno větou pohoršeného občana: „Jakmile někdo začne tahat Hitlera, jeho další úvahy považuji za bezcenné“.

Občas o někom zaslechnu,

že tehdy ještě tahal kačera.

Nic, co by mohlo pohoršit.

Nic, co by mohlo vystrašit.

Nic, o čem chtěl by někdo říct,

že to se nedělá.

*

Však když jsem přečetl si,

že někdo tahá Hitlera,

představil jsem si,

jak zvečera, když se stmívá,

stává se figurína s brigadýrkou k hlavě přitlučenou,

nalepeným knírkem a do čela patkou

přízrakem v rukou tajemné osoby,

jež pak ji na provaze po podlaze vleče,

drncá s ní přes schody a dál ven po chodnících uličkami,

kde ve sporém osvětlení zalesknou se co chvíli knoflíky a železné kříže.

Kde kolemjdoucím dámám vlasy hrůzou zvedají klobouky.

Kde podívaná ta je pro ně horší než mít za krkem chlupaté pavouky.

A kde, jak píši v rozpacích níže,

i kdejakému jindy přesmělému psovi zbělel z toho vous,

aniž ho jmenovaný kous.