Kdo byl skutečným poraženým ve fotbalovém zápasu s Jižní Koreou
Kdo nezúčastnil se, že svoji formu nevyladil,
neprohrál,
byť na začátku mohl doma smutný být,
že všichni jsou už v Mexiku.
Kdo zúčastnili se, ti také neprohráli.
Všichni se navrátili v plném zdraví.
A navíc, kdo z nás kdy zaběhat si mohl po mexickém trávníku?
Prohrál jen gambler, který balík špatně vsadil.
Ten ostrouhal a utřel nudli,
někdo možná i píská kudly.
Prohráli také naši fanoušci.
Ti, kdo se našim hráčům posmívali a nad výsledkem láteřili jako zhrzení milenci.
Zas vyhrál sport
a jeho je zas vítězství.
Tak jako vždy.
Jaroslav Herda
Šumi pumi
Tak ať se kola zase točí, řekla si ta, co bumbala, když vstala zvesela, aby do sedla se zase vyšvihla.
Jaroslav Herda
Rebecca
Dietní verše o špeku za nevlídného počasí, jež odhadnout se dalo snadno, tedy že sotva toho dne se ještě vyčasí.
Jaroslav Herda
Noční můra
Inspirováno diskusí po mým minulým blogem „Kam až může vést zdánlivě manipulativní článek o ruské tenistce“.
Jaroslav Herda
Kam až může vést zdánlivě manipulativní článek o ruské tenistce
Hravost autora může někdy způsobit nedorozumění, když jeho záměr zůstane předpojatými čtenáři nepochopen. Radek Koten také strašil mikrovlnkami prý jen proto, aby vyvolal reakce.
Jaroslav Herda
Ajťákům vřele přeji najít bota
Ta důmyslná moderní technika ale umí nadělat na sociálních sítích paseku, když se dostane do rukou šmejdů, není–liž pravda?
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