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Kdo byl skutečným poraženým ve fotbalovém zápasu s Jižní Koreou

Zcela apolitická, nezaujatá, nepředpojatá, objektivní a střízlivá analýza určující v závěru, kdo byli nezpochybnitelně poraženi.

Kdo nezúčastnil se, že svoji formu nevyladil,
neprohrál,
byť na začátku mohl doma smutný být,
že všichni jsou už v Mexiku.
Kdo zúčastnili se, ti také neprohráli.
Všichni se navrátili v plném zdraví.
A navíc, kdo z nás kdy zaběhat si mohl po mexickém trávníku?
Prohrál jen gambler, který balík špatně vsadil.
Ten ostrouhal a utřel nudli,
někdo možná i píská kudly.
Prohráli také naši fanoušci.
Ti, kdo se našim hráčům posmívali a nad výsledkem láteřili jako zhrzení milenci.

Zas vyhrál sport
a jeho je zas vítězství.
Tak jako vždy.


Autor: Jaroslav Herda | pondělí 15.6.2026 11:03 | karma článku: 10,09 | přečteno: 246x

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Jaroslav Herda

  • Počet článků 573
  • Celková karma 10,89
  • Průměrná čtenost 439x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

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