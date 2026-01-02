„Kde se vzali dezoláti“
Nejsem si jist, zda pisatelé negativních reakcí pochopili možný potenciál vznikajícího díla, který lze již z krátkého úryvku odtušit. Bude-li se příběh odvíjet se stejnou mírou autorčiny nestrannosti a upřímnosti, jakou může pozorný čtenář spatřit v nabídnuté ukázce, mohlo by se zrodit dílo nekompromisně mapující rozmanitě bizarní důsledky napětí v rozrušené zemi, jež jako vzducholoď, jíž krysy přehryzaly kotevní lana, vydána je bezbranná a bezmocná v plen chaosu poryvů větrů vanoucích z různých stran, zmítána sem a tam, a navíc v magnetické bouři, jež točí střelkou kompasu, jak vroucí voda převařenou nudlí v hrnci. V zemi, jak v bárce plující s plachtovím rozdrbaným na cáry a posádkou zírající do mlhy v naději že spatří holubici se zelenou ratolestí.
Autorka Veronika Valíková Šubová v krátké ukázce jedinou větou vystihla slovy hlavní hrdinky jeden z charakteristických způsobu argumentace takzvaných dezolátů.
Když v roce 1975 Olga Hepnarová usmrtila nákladním autem osm nevinných lidí, každý pochopil, že se tohoto strašného činu dopustila narušená lidská bytost, nešťastná z důvodů, které byly krátce na to vyjasněny. Tragedie, která neměla nic společného s onou dobou, ale s více než neutěšeným rodinným zázemím.
Mladá módní spisovatelka románků z nedávné historie v ukázce říká:
„De-va-de-sát-ky? Mafie, špinavý prachy a autoritářský Klaus? Vždyť se na ulicích navzájem stříleli podnikatelé!“
A „zabedněná dezolátka“ odpovídá: „A dneska se střílí studenti na univerzitě.“
Domnívám, že se zde autorce podařilo na malé ploše jediným příkladem vyjádřit rozdíl v úrovních a kvalitách argumentace, jaký dobře známe i z argumentací na sociálních sítích.
Neboli zatímco v devadesátkách skutečně DOCHÁZELO k vraždám v boji o zisk a do jisté míry to bylo pro tu dobu příznačné, dnes se NESTŘÍLÍ studenti na universitě. Byli ZASTŘELENI. Narušeným pachatelem. Tragický masakr, podobný tomu z roku 1975.
Odkaz
Jaroslav Herda
Donalde, dej mi čas na válku.
Navzdory zabijáckým dronům na Valdaji ukrajinské vlajky nikdy nezavlají. Oficiální ruské zdroje informovaly, že hodlají revidovat svou vyjednávací pozici vůči Kyjevu.
Jaroslav Herda
V čase velkých slev Česká televize mate diváky
Mate dospělé občany i děti. Úkolem veřejnoprávního média není jen zodpovědně a tedy pravdivě informovat diváky.
Jaroslav Herda
Dna jsme zdaleka nedosáhli
Však přece jako by nás naše přítomnost zvala k nahlédnutí špehýrkou do do možných scénářů, v nichž podoby možného dna jsou načrtnuty.
Jaroslav Herda
Andrej Babiš vyjádřil souhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československa
Jak to ten čerchmant prachsakulentská udělal, že se o tom vůbec nemluví? Snadno a všeobecně známým způsobem.
Jaroslav Herda
28. leden 2023 – černou sobotou
Novým prezidentem ČR byl zvolen generál Petr Pavel. Rozhodli o tom voliči během 2. kola volby prezidenta ČR, které se konalo v pátek 27. a v sobotu 28. ledna 2023.
