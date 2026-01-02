„Kde se vzali dezoláti“

Obhajoba úryvku z díla Veroniky Valíkové Šubové, nikoli recenze, jen všimka k tomu, co mohlo být čtenáři přehlédnuto.

Nejsem si jist, zda pisatelé negativních reakcí pochopili možný potenciál vznikajícího díla, který lze již z krátkého úryvku odtušit. Bude-li se příběh odvíjet se stejnou mírou autorčiny nestrannosti a upřímnosti, jakou může pozorný čtenář spatřit v nabídnuté ukázce, mohlo by se zrodit dílo nekompromisně mapující rozmanitě bizarní důsledky napětí v rozrušené zemi, jež jako vzducholoď, jíž krysy přehryzaly kotevní lana, vydána je bezbranná a bezmocná v plen chaosu poryvů větrů vanoucích z různých stran, zmítána sem a tam, a navíc v magnetické bouři, jež točí střelkou kompasu, jak vroucí voda převařenou nudlí v hrnci. V zemi, jak v bárce plující s plachtovím rozdrbaným na cáry a posádkou zírající do mlhy v naději že spatří holubici se zelenou ratolestí.
Autorka Veronika Valíková Šubová v krátké ukázce jedinou větou vystihla slovy hlavní hrdinky jeden z charakteristických způsobu argumentace takzvaných dezolátů.
Když v roce 1975 Olga Hepnarová usmrtila nákladním autem osm nevinných lidí, každý pochopil, že se tohoto strašného činu dopustila narušená lidská bytost, nešťastná z důvodů, které byly krátce na to vyjasněny. Tragedie, která neměla nic společného s onou dobou, ale s více než neutěšeným rodinným zázemím.
Mladá módní spisovatelka románků z nedávné historie v ukázce říká:
„De-va-de-sát-ky? Mafie, špinavý prachy a autoritářský Klaus? Vždyť se na ulicích navzájem stříleli podnikatelé!“
A „zabedněná dezolátka“ odpovídá: „A dneska se střílí studenti na univerzitě.“
Domnívám, že se zde autorce podařilo na malé ploše jediným příkladem vyjádřit rozdíl v úrovních a kvalitách argumentace, jaký dobře známe i z argumentací na sociálních sítích.
Neboli zatímco v devadesátkách skutečně DOCHÁZELO k vraždám v boji o zisk a do jisté míry to bylo pro tu dobu příznačné, dnes se NESTŘÍLÍ studenti na universitě. Byli ZASTŘELENI. Narušeným pachatelem. Tragický masakr, podobný tomu z roku 1975.


Autor: Jaroslav Herda | pátek 2.1.2026 11:55 | karma článku: 8,68 | přečteno: 128x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 476
  • Celková karma 10,59
  • Průměrná čtenost 471x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

