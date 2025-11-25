Kde se bere tolik morálních majáků
Nejsou jediní, kdo se tak pomnožili a dál se množí. Na sítích množí se i další skupiny. Frustráti, lepšolidi, ti praví hodnotoví a další. Kde se však vzali? Kdo je stvořil? Kdo odhalil? Ješitní matadoři? Prohnaní jak díry do sněhu, z nichž vycházejí páry k nedýchání, a nebo otevřené hlavy?
Když politik je frustrován tím, že podle něho měl by být více milován a více voliči, kdo za to může, když on sám nejlépe ví, že více přízně by si zasloužil?
Tím vinní přece mohou být jen ti, kdo nejsou schopni spatřit ve své malosti jeho velikost, jeho kvality a docenit vše, čím již zazářil, čím získal si své moudré příznivce. Těm svým věrným (tudíž moudrým) pak stačí vysvětlit, že ostatní nejsou zcela normální. Že něčím musejí být oslepení, frustrovaní.
Po takové nápovědě ti normální občané (polichocení) začnou jako zpovykaní na kdekoho ukazovat, že je frustrát, když se lásce k jejich lumenovi brání. Frustrátů (takto označených nevděčníků) pak zdá se přibývat, jak kdyby byli klonovaní.
Podobně je to s těmi majáky a lepšolidmi. Když je politik frustrován tím, že má nějaké škraloupy, které jsou mu připomínány (samozřejmě se vzpěněnou nenávistí a závistí), pak jedna z možností mrzké obrany je předhodit svým věrným představu, jíž jeho věrní vesele a vděčně zatleskají a roznesou ji po sítích jak duchamorný vir.
Ta zní: Soudit by mne mohli (snad, a kdoví jestli), kdyby byli lepší. Ale lepší být nemohou, protože chtějí být jen pyšní na to, že jsou lepší (aby mne mohli soudit), což o jejich morální kvalitě vypovídá, že je vepsí.
Když tento pouhý předpoklad (negativní přání) shrneme do výrazu „morální majáci“, je zřejmé, proč se to tak zalíbilo. Něco jako razítko na čelo nahrazující argumenty. Hodnocení ad hominem posvátným nástrojem seslaným autoritou uživatelům, bojovníkům za její slávu.
Jaroslav Herda
Malí malí chlapi
Nechte maličkých přijít k sobě samým. Ne, nevím jak. Když není po jejich, žalují, že tuze zlí jsou na ně, kdo jim nekývají.
Jaroslav Herda
Nenadešel už čas na domobrany?
A bývalo tu ticho jak v zenových lázních, než do něj den co den, večer co večer začaly zvonit klíče. Tisíce umíráčků. Konec starých časů.
Jaroslav Herda
Proč nepíše třeba o kravách a sviních?
Místo toho krade, krade, krade, vykrádá, vykrádá, vykrádá a zase krade a zase vykrádá, že by to, co nakradl naplnilo perex k prasknutí. A stejně by dál kradl.
Jaroslav Herda
Zatímco řeší se střet zájmů Anreje Babiše, mlčí se o střetu zájmů Petra Pavla.
Ne, že bych se honil jak setr, abych za každou cenu vyčenichal, kde všude může být skryt dvojí metr.
Jaroslav Herda
Starý Bych hajá jako spokojené napapané škvrně
Bych zase zvládl volby na jedničku, a je mu fuk, kdo pyskoval, kdo tleskal nebo pískal, když ten či onen na Národní zapaloval svíčku.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
Macron avizuje vojnu pro studenty. Poté, co generál vyděsil výrokem o umírání dětí
Do Francie se od příštího roku zřejmě vrátí vojna. Na rozdíl od povinné služby, kterou země zrušila...
Žena ukradla seniorce 400 tisíc korun přímo před bankou, policie ji zadržela
Policisté v Praze zadrželi ženu, která podle nich v jedné z bank ukradla jednaosmdesátileté...
Nosorožčí samice ze Dvora má ve Rwandě druhé mládě, starší musí občas odhánět
Samice nosorožce černého Jasiri převezená ze Dvora Králové do Rwandy přivedla na svět druhé mládě....
Proč je polární záře vidět častěji a dál na jih? Slunce se po 11 letech přepóluje
Podle jedné legendy jsou to odrazy světla od štítů bojovných valkýr, podle jiné putující duše a...
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...
- Počet článků 459
- Celková karma 8,61
- Průměrná čtenost 477x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/