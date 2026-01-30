Kde měla vraženou tu svou hlavu první dáma?
Kde měla vraženou tu svou hlavu první dáma,
když Foltýnova slova zněla známá?
Ať měla ji, kde měla,
jistě ne tam,
kde tehdy měl a dodnes má pan Babica
stejně jak každý, kdo na sebe kupodivu vztáhl, že je prase
či přesněji svině.
Tak já tu zdarma vysvětluji zase:
Nestrkejte hlavu i s ušima a očima nikam a nikomu do věrtele!
To doporučuji vám víc než vřele proto,
abyste nebyli za uražené ufňukané emily,
jimž jakoby docela čivy uhnily.
Jimi totiž, a v tom bude asi ta potíž,
kdybyste byly viděli a slyšeli,
neplácali byste emility,
že pro názor vás Foltýn nazval sviněmi.
.......................................................................
A já se ptám, kde měla vraženou tu svou hlavu, když se „strategický komunikátor“ (původně podřízený hradního pána) rozohňoval v mééédiích a označoval nesympatizanty jediného uznávaného oficiálního narativu požehnaného vládou sviněmi?
Zdroj: Odkaz
Jaroslav Herda
Jak Macinkovi a jeho obhájcům pofoukat bebenec
Rozhodně ne tak, jak se o to pokoušejí ti, kdo jak by bolístku Macinkovu chtěli přežehnat po jeho lžích svými léčivými lžemi.
Jaroslav Herda
Petr Pavel, ten jednoduchý život měl
Inspirováno větou o prezidentu Pavlovi „Být celý život vojákem a jen poslouchat rozkazy je z mého pohledu jednoduchý život.“
Jaroslav Herda
V čem se Petr Macinka nemýlil
SMS zprávy, které pan Macinka poslal poradci prezidenta Petru Kolářovi, obsahují i jeden střízlivý odhad, o jehož naplnění nepochybuji.
Jaroslav Herda
Soukromé zprávy SMS psané Petrem Macinkou by měly zůstat soukromými
Není to slušné – vyslepičit obsah soukromé korespondence třetí osobě „bez vědomí jednoho z komunikujících“.
Jaroslav Herda
K čemu jim jsou ty letouny L 159?
Otázka je myšlena zcela vážně. Opravdu to nevím, či spíše nejsem si docela jistý.
|Další články autora
