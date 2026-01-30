Kde měla vraženou tu svou hlavu první dáma?

reakce na blog pana Babici „Na rohu ulice vrah o morálce káže“, v němž autor, nikoli na rohu ulice, o morálce káže.

Kde měla vraženou tu svou hlavu první dáma,
když Foltýnova slova zněla známá?

Ať měla ji, kde měla,
jistě ne tam,
kde tehdy měl a dodnes má pan Babica
stejně jak každý, kdo na sebe kupodivu vztáhl, že je prase
či přesněji svině.

Tak já tu zdarma vysvětluji zase:
Nestrkejte hlavu i s ušima a očima nikam a nikomu do věrtele!
To doporučuji vám víc než vřele proto,
abyste nebyli za uražené ufňukané emily,
jimž jakoby docela čivy uhnily.

Jimi totiž, a v tom bude asi ta potíž,
kdybyste byly viděli a slyšeli,
neplácali byste emility,
že pro názor vás Foltýn nazval sviněmi.
.......................................................................

A já se ptám, kde měla vraženou tu svou hlavu, když se „strategický komunikátor“ (původně podřízený hradního pána) rozohňoval v mééédiích a označoval nesympatizanty jediného uznávaného oficiálního narativu požehnaného vládou sviněmi?
