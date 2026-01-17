Kde mají hnízdo bubáci
Kde mají hnízdo, v němž se rodí
a z něhož vylétají do světa?
Všechny ty chiméry,
stínové postavy.
Laterna magika,
fabrika na iluze,
kde v tyglíku se uhrančivá slova s přísadami zahřívají ke konečné transmutaci,
aby pak lidé v sále Čech, Moravy a Slezska žasli nad těmi přízračnými hologramy.
Zahlédnout mohou nešťastníka,
který k dopisu s výhružnými slovy Babišovi přidává do obálky nábojnici.
Pak objeví se fanatický učitel, na palici,
jenž tolik nenávidí Babiše,
že jeho žáci v hrůze z něho zapřou svoje rodiče.
Ke vší té imaginaci se zjeví znovu zaprodaní soudci.
Chtěli by stůj co stůj našeho pana premiéra dostat za mříže.
Fuj!
Aby jak lvové o ně marně bil a pozbyl tak všech sil jak někde v Rusku?
K nevíře!
Umějí kouzelníci onačejší věci než z prdu dělat pouhé kuličky.
Stačí jen, jako v Rusku, fantazie s množstvím smělých fabulací pro důvěřivé lidičky.
Jaroslav Herda
Andrej Babiš se po vítězných volbách bojí české justice
Justice není stát ve státě. A Babiš je předsedou vlády státu Česká republika. To jsou zase paradoxy, pane Vaněk.
Jaroslav Herda
Co se stalo s rebely?
Jen malé ohlédnutí za těmi, kdo kdysi vyčnívali z tiché řady a byli připomínkou společnosti, že není normální, aby nám stále vládli jedni a ti samí - komunisti.
Jaroslav Herda
Koho chrání admini?
Majstrštyk paní Veroniky Valíkové Šubové a pana Dana Rozsívala, jimž se podařilo nezvyklým způsobem prokázat nevinu administrátorů blog.iDNES.
Jaroslav Herda
Alespoň něco Trumpovi pro útěchu
Norský Nobelův výbor a Norský Nobelův institut prohlásily, že Nobelova cena míru nemůže být laureátem předána někomu jinému.
Jaroslav Herda
Svědecká výpověď
Svědecká výpověď ve prospěch obviněného autora Adama Filáka. (I bukové hlavy mohou předčít lidský rozum.)
- Počet článků 493
- Celková karma 10,67
- Průměrná čtenost 461x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/