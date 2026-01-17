Kde mají hnízdo bubáci

Inspirováno slovy Andreje Babiše, jenž obává se soudců české justice, kterou sice nezpochybňuje, ale...velký slovenský člověk nikdy neví.

Kde mají hnízdo, v němž se rodí
a z něhož vylétají do světa?
Všechny ty chiméry,
stínové postavy.

Laterna magika,
fabrika na iluze,
kde v tyglíku se uhrančivá slova s přísadami zahřívají ke konečné transmutaci,
aby pak lidé v sále Čech, Moravy a Slezska žasli nad těmi přízračnými hologramy.

Zahlédnout mohou nešťastníka,
který k dopisu s výhružnými slovy Babišovi přidává do obálky nábojnici.
Pak objeví se fanatický učitel, na palici,
jenž tolik nenávidí Babiše,
že jeho žáci v hrůze z něho zapřou svoje rodiče.

Ke vší té imaginaci se zjeví znovu zaprodaní soudci.
Chtěli by stůj co stůj našeho pana premiéra dostat za mříže.
Fuj!
Aby jak lvové o ně marně bil a pozbyl tak všech sil jak někde v Rusku?
K nevíře!

Umějí kouzelníci onačejší věci než z prdu dělat pouhé kuličky.
Stačí jen, jako v Rusku, fantazie s množstvím smělých fabulací pro důvěřivé lidičky.

Autor: Jaroslav Herda | sobota 17.1.2026 10:57 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

Další články autora

Jaroslav Herda

Andrej Babiš se po vítězných volbách bojí české justice

Justice není stát ve státě. A Babiš je předsedou vlády státu Česká republika. To jsou zase paradoxy, pane Vaněk.

15.1.2026 v 23:47 | Karma: 14,18 | Přečteno: 190x | Politika

Jaroslav Herda

Co se stalo s rebely?

Jen malé ohlédnutí za těmi, kdo kdysi vyčnívali z tiché řady a byli připomínkou společnosti, že není normální, aby nám stále vládli jedni a ti samí - komunisti.

14.1.2026 v 10:37 | Karma: 10,57 | Přečteno: 210x | Společnost

Jaroslav Herda

Koho chrání admini?

Majstrštyk paní Veroniky Valíkové Šubové a pana Dana Rozsívala, jimž se podařilo nezvyklým způsobem prokázat nevinu administrátorů blog.iDNES.

12.1.2026 v 17:53 | Karma: 2,59 | Přečteno: 52x | Hyde park

Jaroslav Herda

Alespoň něco Trumpovi pro útěchu

Norský Nobelův výbor a Norský Nobelův institut prohlásily, že Nobelova cena míru nemůže být laureátem předána někomu jinému.

12.1.2026 v 0:16 | Karma: 6,47 | Přečteno: 123x | Politika

Jaroslav Herda

Svědecká výpověď

Svědecká výpověď ve prospěch obviněného autora Adama Filáka. (I bukové hlavy mohou předčít lidský rozum.)

11.1.2026 v 22:01 | Karma: 5,76 | Přečteno: 94x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.
12. ledna 2026  8:20

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...
14. ledna 2026  16:05

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...

Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.
vydáno 15. ledna 2026

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...

Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.
12. ledna 2026  12:35

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)
16. ledna 2026  10:49

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...

Společně nabíjíme cestu vpřed | Huawei zveřejňuje deset nejvýznamnějších trendů v odvětví nabíjecích sítí pro rok 2026

17. ledna 2026  12:05

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.
17. ledna 2026  11:59

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...

Záchranáři v Moravskoslezském kraji zasahovali u desítek podchlazených

ilustrační snímek
17. ledna 2026  10:05,  aktualizováno  10:05

Záchranáři v Moravskoslezském kraji v tomto týdnu zasahovali u sedmi desítek podchlazených, často...

Policie obvinila muže z Jičína z ublížení na zdraví s následkem smrti

ilustrační snímek
17. ledna 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Policie obvinila devětačtyřicetiletého muže z ublížení na zdraví s následkem smrti. V jednom z bytů...

Jaroslav Herda

  • Počet článků 493
  • Celková karma 10,67
  • Průměrná čtenost 461x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.