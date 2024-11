Karel Trčálek - jeho opisování titulků jiných autorů

Už ze základní školy všichni vědí, že opisování od druhých se dopouštějí ti méně bystří nebo nedostatečně připravení.

Nepřekvapuje tedy, že kritici pana Trčálka snadno spatřují v jeho počínání parazitování, k němuž je podle některých z nich nucen nedostatkem vlastní invence, a že mu pak nezbývá, něž své grafomanické potřeby zoufale uspokojovat oním opisováním titulků. A kdyby jen titulků! Pan Trčálek nevytváří vlastní články jen z titulků jiných autorů. Nezdráhá se chopit se i stejného témátu, které pak zpracuje po svém.

Je takové počínání skutečně nefér, jak se domnívá pan Jiří Nožička?

Pomozme si k odpovědi zamyšlením nad příkladem.

Představme si třeba titulek článku Motýly našich luk a zahrad. Pokud by pod takovým titulkem bylo pojednání o životě motýlů a neodporovalo by výrazně jejich poznané etologii, chopil by se pan Trčálek titulku i tématu autora? Dovoluji si tvrdit, že nikoli.

Jiná situace by však mohla nastat, kdyby titulek článku zněl Motýly stresují naše mírumilovné domácí mazlíčky odpočívající tiše na zápraží. Co by pod takový opsaný titulek pan Trčálek asi napsal, samozřejmě nevím. Možná: Další obětí agresivních motýlů se stala angorská Micina, když ji ve spánku hryzl do čenichu otakárek fenyklový.

Těžko tedy uvěřit, že by někdo mohl myslet vážně, že pan Trčálek věnuje pozornost titulkům a článkům jiných autorů z důvodu neschopnosti najít si jiná témata. Vše nasvědčuje spíše tomu, že i jeho kritici dobře vědí, že se nejedná o opisování v pravém slova smyslu či dokonce o plagiátorství, ale o použití titulků jiných autorů k tomu, aby tak bylo zcela jasně a otevřeně vyjádřeno, co pana Trčálka inspirovalo k napsání textu polemizujícího či oponentního. Dalo by se tedy říci, že kritika onoho opisování zakrývá skutečnost, že se jedná o kritiku pro kritiku samu, jejíž příčinou je nespokojenost těch autorů, jimž pan Trčálek následně věnuje pozornost svým jimi zlořečeným způsobem, rovněž o nespokojenost těch diskutujicích, kteří vyjadřují souhlas s obsahem textů poskytujících panu Trčálkovi inspiraci.

Pokud se lidé svěží mysli vyjadřují k tématům vyvolávajícím kontroverze, vždy se najdou potrefení, kteří se pokusí onu svěží mysl něčím zpochybnit a pohánět. V tomto případě například (a to opakovaně) vyjádřením předstíraného přesvědčení, že se Karel Trčálek už nezmůže na vlastní tvorbu a vykrádá jiné autory.

Na rozdíl od skutečných plagiátorů, kteří doufají, že jejich předlohy nebudou odhaleny, Karel Trčálek se ke svým zdrojům inspirace hlásí se srozumitelnou (pro některé čtenáře až iritující) okázalostí, což vypovídá o jeho přímočarosti a otevřenosti, nikoli o jeho prostopášném přivlastňování duševních statků jiných autorů.

Zdroj - diskuse: Odkaz