Karel Kryl by se už možná ani nedivil
Možná by byl už dávno tak vynadíván a vynadiven, že dnes sotva mohl by být ještě něčím překvapován. Zklamán byl už kdysi, a kdyby žil, zřejmě by dál byl zklamáván tou naší cestou po objížďce kdovíkam. Co mohlo by ho ještě překvapit poté, co Václav Klaus s komunisty odstavil od Hradu filosofa Jana Sokola nebo když později Miloši Zemanovi na Hrad cestu klestil bývalý komunista Zdeněk Zbytek? Čeho nebo jaké cesty byl jeden jako druhý výdobytek?
Spíše důsledek slepoty, jež vybírá si daň v podobě přinejmenším otupění.
A po všech těch dobových tancích mnohých politiků kolem Ruska měl by se Karel Kryl dnes divit snad, že na Hradě je zas bývalý komunista? Že v prezidentských volbách porazil bývalého komunistu, který Rusku navíc vděčí za to, že mohl svého syna na čas ukrýt na uradeném Krymu? Myslím, že Petr Pavel na Hradě by nemohl ho udivit, když sledoval by jistě pozorně to vše, co tomu předcházelo. Všechny ty předzvěsti úkroků od cesty, jež kdysi byla přijímána a zdálo se, že snadno neohne se.
Věřím však, že by si Karel Kryl dnes všímal toho mnohohlasého chóru předstírajícího upřímné znechucení nad minulostí prezidenta a šetřícího premiéra. Chóru, z něhož co chvíli pravda probleskuje a někdy přímo vytéká o odmítání člověka, jenž postoji a názory má blízko k současné opozici, a to i vztahem k pomoci Ukrajině čelící ruské speciální operaci.
Co se týče dojmů pana Kříže z účasti ministra zahraničí pana Macinky na bezpečnostní konferencí v Mnichově, moje dojmy jsou jiné už proto, že jsem vůbec nepochopil, z čeho pan Kříž usoudil na žárlivost polského ministra zahraničí pana Radoslava Sikorského. Moje nepochopení příčin poznámky o žárlivosti pana Kříže asi nepřekvapí, neboť podle jeho kritérií nemohu patřit mezi rozumné lidi:
„Po vítězství koalice si začal budovat kult osobnosti jako lídr opozice. To již pochopil každý rozumný člověk.“(míněn Petr Pavel)
RESPEKT:
Jako pravděpodobně historicky první politik dokázal na hlavní panel bezpečnostní konference vnést myšlenku, že "existují pouze dvě pohlaví".
Odkaz
Jaroslav Herda
O obraně Petra Pavla českým lidem
Pan Václav Kříž vznesl dotaz, zda náš prezident potřebuje, aby ho lid bránil. Dotaz to byl řečnický, neb správnou odpověď už znal:
Jaroslav Herda
Dál bruslíme na tenkém ledě nového dne
Inspirováno českou politickou scénou a písní kapely Jethro Tull - Skating away on the thin ice of the new day
Jaroslav Herda
Hlavu vzhůru, psavci této země!
Rada vlády pro duševní zdraví by měla hledat odpověď na otázku, kolik voličů koalice a proč se cítí jako poražení.
Jaroslav Herda
Nezlomný Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš je nezlomný. Pevný v svém postoji jak z bílého křemene skála. A se srdcem holuba míru. Na konci tunelu s ním vidím z války díru.
Jaroslav Herda
Ester Ledecká způsobila četná zranění. Hvězda, která zklamala.
Pohasl její svit či spíše záře. Jako by se na všech jejích minulých (a možná i budoucích) vítězstvích objevil kaz.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....
GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize
Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...
Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál
Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal...
Na Masarykově nádraží v Praze srazil vlak člověka, provoz na trati stojí
Aktualizujeme Na Masarykově nádraží v Praze srazil v pondělí v podvečer vlak člověka. Provoz na železnici je...
Senioři a postižení z Frenštátu a okolí mohou využívat dotovanou přepravu
Obyvatelé Frenštátu pod Radhoštěm na Novojičínsku a okolí mohou i letos využívat službu Senior...
Modernizace čáslavského letiště si vyžádá přesun stíhaček do Pardubic a Náměště
Chystaná modernizace čáslavského vojenského letiště si vyžádá přesun stíhaček JAS-39 Gripen do...
Zásah v budově Univerzity Karlovy kvůli radioaktivitě. Úřad uklidňuje veřejnost
Pro podezření na možný výskyt zvýšené radioaktivity zasahovaly v sobotu složky Integrovaného...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 528
- Celková karma 11,21
- Průměrná čtenost 456x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/