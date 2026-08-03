Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Kanibalové v české politice

Odborníci marně varují a volají: Více ovoce a zeleniny, luštěnin a vlákniny. Marné volání v tvrdé cestě.

Jsou tam,
ač voliči se neshodují na tom,
kteří to jsou - ti karnivorní.

Že lidi žerou ti i oni,
a jedni ty a druzí ony,
známo je a nepřekvapí.

Však když se spory dlouhodobě válce spíše podobají,
když soutěž bez skrupulí podobá se už lítému boji,
pak cesta ztrácí se v bitevním poli,
jako kdybychom v mlze na rozcestí chybně odbočili do háje.

Autor: Jaroslav Herda | pondělí 3.8.2026 7:53 | karma článku: 3,50 | přečteno: 55x

Další články autora

Jaroslav Herda

Člověk objevitel, ochránce i ničitel

Každý náš občan už viděl celou řadu pěkných ptáčků, aniž by musel cestovat do dalekých exotických zemí.

1.8.2026 v 8:28 | Karma: 8,73 | Přečteno: 102x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie

Jaroslav Herda

Fanouš jako břitva

Lidé píší Andreji Babišovi různá doporučení. Ta, která byla na druhé straně jeho poznámek, zaujala.

24.7.2026 v 9:49 | Karma: 11,47 | Přečteno: 157x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Na dobytčí cestě

Jen malé povšimnutí. Jen pár slov o vývoji, jenž opakem je pokroku. O svobodě trousit lívance. Větrat si k tomu do kroku.

19.7.2026 v 9:19 | Karma: 6,22 | Přečteno: 74x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Pěst na oko

Jak název přesvědčivě napovídá, tématem je něco zřejmého, nepřehlédnutelného, co poutá pozornost vzniklým kontrastem.

17.7.2026 v 9:02 | Karma: 6,85 | Přečteno: 123x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Jakou má místní klika asi moc nebo alespoň mocinku?

Inspirováno diskusním příspěvkem pana Martina Komárka: 29. 6. 2026 10:54 "To ovšem místní klice té jediné pravdy a hodnot, nic neříká.“

29.6.2026 v 22:28 | Karma: 12,91 | Přečteno: 271x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil

Je ti to jasný?!
30. července 2026  8:37

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....

Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...
31. července 2026  11:36

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.
2. srpna 2026  9:15

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...

Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka

Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba...
31. července 2026  7:23

Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do...

OBRAZEM: Podívejte se s námi na Prahu z výšky, kam se většina lidí nikdy nedostane

Z terasy Albatrosu na Národní třídě. Máj ještě bez motálů.
31. července 2026  12:18

Novinářská práce s sebou nese jednu příjemnou stránku. Že se při ní dostanete do míst, která jsou...

OBRAZEM: Neckyáda bavila. Při recesistickém závodě vypluli upír i skupina ABBA

Recesistický závod necek bavil při svém sedmém ročníku diváky u Mlýnského...
3. srpna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

V dějiště podívané plné originálních plavidel, kostýmů a soutěží se v sobotu proměnil areál...

Mladé ve městě udrží také dostupné bydlení, Ostrov nabídne snížené nájemné

Dosud poslední bytový dům dokončený v Ostrově je Rezidence Vančurova. (21....
3. srpna 2026  10:22

Odliv mladých lidí je problém, s nímž se potýká nejedno město v Karlovarském kraji. Nepříznivý...

Mosteckou nemocnici nově vede Pavel Nesnídal, zastával funkci ve VFN

ilustrační snímek
3. srpna 2026  8:44,  aktualizováno  8:44

Mosteckou nemocnici povede Pavel Nesnídal. Ve vedení střídá dočasně pověřeného Petra Najmana, který...

První český vesmírný turista? Podívat se Pánu Bohu do oken a pak zemřít

René Šír
3. srpna 2026  10:10

Já si objednávám espresso s tonikem, René limetovou limonádu. Na první pohled obyčejná schůzka dvou...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jaroslav Herda

  • Počet článků 581
  • Celková karma 10,97
  • Průměrná čtenost 436x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×