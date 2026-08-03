Kanibalové v české politice
Jsou tam,
ač voliči se neshodují na tom,
kteří to jsou - ti karnivorní.
Že lidi žerou ti i oni,
a jedni ty a druzí ony,
známo je a nepřekvapí.
Však když se spory dlouhodobě válce spíše podobají,
když soutěž bez skrupulí podobá se už lítému boji,
pak cesta ztrácí se v bitevním poli,
jako kdybychom v mlze na rozcestí chybně odbočili do háje.
Jaroslav Herda
Člověk objevitel, ochránce i ničitel
Každý náš občan už viděl celou řadu pěkných ptáčků, aniž by musel cestovat do dalekých exotických zemí.
Jaroslav Herda
Fanouš jako břitva
Lidé píší Andreji Babišovi různá doporučení. Ta, která byla na druhé straně jeho poznámek, zaujala.
Jaroslav Herda
Na dobytčí cestě
Jen malé povšimnutí. Jen pár slov o vývoji, jenž opakem je pokroku. O svobodě trousit lívance. Větrat si k tomu do kroku.
Jaroslav Herda
Pěst na oko
Jak název přesvědčivě napovídá, tématem je něco zřejmého, nepřehlédnutelného, co poutá pozornost vzniklým kontrastem.
Jaroslav Herda
Jakou má místní klika asi moc nebo alespoň mocinku?
Inspirováno diskusním příspěvkem pana Martina Komárka: 29. 6. 2026 10:54 "To ovšem místní klice té jediné pravdy a hodnot, nic neříká.“
|Další články autora
Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku
Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka
Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do...
OBRAZEM: Podívejte se s námi na Prahu z výšky, kam se většina lidí nikdy nedostane
Novinářská práce s sebou nese jednu příjemnou stránku. Že se při ní dostanete do míst, která jsou...
OBRAZEM: Neckyáda bavila. Při recesistickém závodě vypluli upír i skupina ABBA
V dějiště podívané plné originálních plavidel, kostýmů a soutěží se v sobotu proměnil areál...
Mladé ve městě udrží také dostupné bydlení, Ostrov nabídne snížené nájemné
Odliv mladých lidí je problém, s nímž se potýká nejedno město v Karlovarském kraji. Nepříznivý...
Mosteckou nemocnici nově vede Pavel Nesnídal, zastával funkci ve VFN
Mosteckou nemocnici povede Pavel Nesnídal. Ve vedení střídá dočasně pověřeného Petra Najmana, který...
První český vesmírný turista? Podívat se Pánu Bohu do oken a pak zemřít
Já si objednávám espresso s tonikem, René limetovou limonádu. Na první pohled obyčejná schůzka dvou...
- Počet článků 581
- Celková karma 10,97
- Průměrná čtenost 436x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/