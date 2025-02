Kam ČT spěje?

Inspirováno článkem Pavla Makovce „Česká televize, znárodnit nebo zprivatizovat? Nebo rovnou zrušit?“

Jak se to v České televizi mohlo stát,

že moderovat debaty o tom i onom

smí moderovat neekonom?

Jestli to takhle půjde dál,

pak možná dočkáme se,

že, debatu o ohrožených druzích žijících v lese,

na louce či na pasece,

bude moderovat ten,

kdo nestudoval vejra ani netopejra.

Já za sebe bych řekl jen,

že nejsem ten, kdo byl by překvapen,

či ten, kdo na to udiveně vejrá.



Dokonce řekl bych, že tenhle Moravec snad není pitomec,

když zve si ty, kdo o věci vědí víc, či vědět měli by,

byť o některých z nic máme své pochyby.