Kam až může vést zdánlivě manipulativní článek o ruské tenistce
Především samozřejmě k reakcím,
a proto k autorově nové kreaci,
v níž vtipným fabulacím předchází jeho upřímné přiznání,
že jenom provokatér je – nevinná hravá liška podšitá.
Tak psavci naletěli jeho provokaci
a svými kritickými slovy trapně šlápli do šita.
Jaroslav Herda
Ajťákům vřele přeji najít bota
Ta důmyslná moderní technika ale umí nadělat na sociálních sítích paseku, když se dostane do rukou šmejdů, není–liž pravda?
Jaroslav Herda
O kontroverzní vítězce Rolland Garros či o tom, kam může vést vyjádření podpory válce.
Reakce na blog pana Josefa Nožičky - O „kontroverzní“ vítězce Rolland Garros či o tom, kam nenávist ke všemu ruskému může vést.
Jaroslav Herda
Andrej Babiš stále podléhá. Dobrá zpráva.
Někdy je dobré podlehnout. Uvolnit se v usebrání. Přestat se bránit. S pokorou prožít si to odevzdání.
Jaroslav Herda
Dva měsíce prázdnin si pan učitel zaslouží
Aktuálně k prázdninám za dveřmi. Inspirováno blogem pana Josefa Nožičky „Veselé příhody z jedné současné školy“.
Jaroslav Herda
Redaktoři Fóra 24 a někteří politici opozice možná dosáhli svého dna
Inspirováno dovětkem pana Josefa Nožičky v jeho blogu „Když v Paříži propuknou násilnosti a čeští novináři řeší ruskou vlajku v hledišti“
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