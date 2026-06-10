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Kam až může vést zdánlivě manipulativní článek o ruské tenistce

Hravost autora může někdy způsobit nedorozumění, když jeho záměr zůstane předpojatými čtenáři nepochopen. Radek Koten také strašil mikrovlnkami prý jen proto, aby vyvolal reakce.

Především samozřejmě k reakcím,
a proto k autorově nové kreaci,
v níž vtipným fabulacím předchází jeho upřímné přiznání,
že jenom provokatér je – nevinná hravá liška podšitá.

Tak psavci naletěli jeho provokaci
a svými kritickými slovy trapně šlápli do šita.

Autor: Jaroslav Herda | středa 10.6.2026 0:20 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

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Jaroslav Herda

  • Počet článků 569
  • Celková karma 11,31
  • Průměrná čtenost 441x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

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