K čemu jim jsou ty letouny L 159?

Otázka je myšlena zcela vážně. Opravdu to nevím, či spíše nejsem si docela jistý.

K čemu jim jsou ta éra?
Těm kteří zírají jak z gauče péra na to,
jak aniž pomáhá jim NATO,
se Ukrajinci stále nepříteli brání.
Snad k tomu, aby jimi naši vzduchoplavci dělali na nebi bílé čáry?
Aby si za ty prachy do sytosti zalétaly nad oblaky výš než Exupéry?
Aby tam vždycky jenom zasmrděli a zanechali uhlíkové stopy?
K čemu jinému máme všechny ty bitevníky,
když podle nich by Ukrajinci měli přestat bojovat a uši jako basset sklopit?
Prý na obranu, zas jsem slyšel.
Tak sakra proti komu,
když podle nich by měl být Putin Ukrajinou obdarován jejím tělem
jak její milenec a přítel?

Kdo s nimi může být si jistý,

že z bitevníků nestaly se drahé jen fíkové listy pro iluzi ochoty se bránit?

Autor: Jaroslav Herda | středa 28.1.2026 2:44

Jaroslav Herda

  • Počet článků 506
  • Celková karma 10,49
  • Průměrná čtenost 455x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

