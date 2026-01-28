K čemu jim jsou ty letouny L 159?
K čemu jim jsou ta éra?
Těm kteří zírají jak z gauče péra na to,
jak aniž pomáhá jim NATO,
se Ukrajinci stále nepříteli brání.
Snad k tomu, aby jimi naši vzduchoplavci dělali na nebi bílé čáry?
Aby si za ty prachy do sytosti zalétaly nad oblaky výš než Exupéry?
Aby tam vždycky jenom zasmrděli a zanechali uhlíkové stopy?
K čemu jinému máme všechny ty bitevníky,
když podle nich by Ukrajinci měli přestat bojovat a uši jako basset sklopit?
Prý na obranu, zas jsem slyšel.
Tak sakra proti komu,
když podle nich by měl být Putin Ukrajinou obdarován jejím tělem
jak její milenec a přítel?
Kdo s nimi může být si jistý,
že z bitevníků nestaly se drahé jen fíkové listy pro iluzi ochoty se bránit?
Jaroslav Herda
Alex Pretti - další mrtvý
Dalo se očekávat, že se to bude stávat v zemi, kde tolik lidí našlo útočiště po útěku z nesvobody?
Jaroslav Herda
Práší se, pane Prášku, když rmutné vody opouštějí břehy v horní zemi.
Přitakání obsahu blogu pana Martina Práška „A kdo bude vybírat na ubohé české děti?“ a inspirováno diskusí pod ním, obsahující toxiny, jejichž přibývání bylo předznamenáno už před několika lety.
Jaroslav Herda
Hlas Hradu
Vláda se musí poslouchat, to je bez debat. A já ji poslouchám. Slyším ji. Uši si čistím. A slyším i ty politiky kolem ní.
Jaroslav Herda
Borodjanka, Avdijivka, slova jak z dětské říkanky
Unavují mne a obtěžují ta nekončící ALE poté. A připomínají ta ALE ve větách těch, kdo v minulosti už se holedbali, že mír by chtěli, ALE...
Jaroslav Herda
V hospodě okotil se mobil
O tom, jak se v mobilním telefonu rodit mohou nové zprávy pro zasmání účastníků sociálních sítí.
- Počet článků 506
- Celková karma 10,49
- Průměrná čtenost 455x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/