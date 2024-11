Jako by přirozené hlouposti nebylo dost, je posílena ještě elektronickými pomocníky. Je to takový vynález, který jedněm usnadní práci a druhé ponižuje, otravuje a okrádá o čas.

Je to prostě takové PAKO (program administrující komunikaci). Takový namyšlený frajer který předstírá, že má obzvláště vybrané způsoby. Je připraven vás kdykoli obvinit ze sprosťáctví, když třeba ocitujete nějakého politika, kterému vyklouzne ostřejší slovo. Reaguje v takových chvílích jako servilní větročich. Klidně vám řekne, že taková slova naši vyvolení vůbec nepoužívají a že to vy si nevidíte do klávesnice. A ještě váš text sebere, dá ho do nějakého šuplíku a napaří vám bobra mlčení. Prostě PAKO. A to není všechno. PAKO předstírá, že ví ze všech nejlíp, jaká slova jsou přípustná i v kategorii poezie a próza. Samozřejmě, že to není tak docela nová buzerace. Soudruzi kdysi také rozhodovali o tom, co smí být napsáno, co smí být zpíváno nebo řečeno, ale tohle je slušňák nade všechny. PAKO k pohledání. V současnosti je horší snad jen íránská mravnostní policie.

Nenechte se ale mýlit tou jeho přecitlivělostí slušňáka. PAKO je komediant, který si hraje na svatouška. Toleruje totiž mnohem větší sprostoty, které se bez vulgárních slov obejdou.

Tuším, nač myslíte. Že PAKO přece nežije svým vlastním životem. Že ho někdo určitě kontroluje a hlídá pro případ, že by mu šluslo v nějakém obvodě a jemu by z toho hráblo tak, že by třeba sám odeslal na někoho udaní policii nebo státnímu zastupitelství.

Nechci malovat hejna čertů na zeď mlčení o tom, co už se děje a co si jen nechceme připustit. Že PAKO už začíná přebírat otěže. Nevím, jak se to mohlo stát, ale zdá se, že se PAKO nejen vymyká kontrole jako v nějakém sci-fi thrilleru, ale že už i vnucuje svoji vůli těm, kdo ho měli řídit.

Včera odpoledne na nejmenované síti mě takový PAKO sdělil, že mi přesunul text do jiného šuplíku, a že pokud učiním změnu (nahradím slovo jiným slovem), vrátí mi text zpět v původním čase. Ihned jsem vyhověl. Nechtěl jsem riskovat, že se PAKA dotknu nepřiměřenou prodlevou a že mne navštíví s klepety. PAKO však dosud chrní v kanclu nebo co. Možná se mu můj text nelíbí a přeje si, aby zapadl. To by nebylo to nejhorší.

Asi už tušíte, co mám na mysli. Ano, mám obavy. Nemá už PAKO ten kancl sám pro sebe? Jsou admini stále naživu?