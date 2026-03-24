„Jéé, vy nejste smířeni s tím, jak ty volby dopadly!“
Je to vůbec možné,
že nejsou s tím, jak volby dopadly,
smířeni ti, kdo volí jiné party?
Jak možné je, že neslavili s vítězi nově rozdané karty?
Že nevzdali se navždy nadějí,
jež před volbami do nich vkládali.
Že prostě jenom doufají,
že třeba příště jejich očekávání se naplní
a přejí si být dřív než bude pozdě slyšeni.
Proč posmívat se jim, že nejsou smířeni,
jak kdyby z voleb nepříčetní byli
či po někom v svých představách jak by už stříleli?
Jsou to jen škodolibá slova posměváčků,
jejichž vítězství v sáčku příliš tiché pro ně je,
tak dopřávají si tu hnačku.
Jak kdyby chalupníkovi se někdo posmíval,
že v kůlně kvapem ubývá mu dříví a že s tím není spokojen.
Těžko by mohl být, když vítr nečekaně mráz přináší z východu a v nadrži mu zmrzla močka.
„Není s tím smířený, že na jaro si ještě počká!“
Zatímco chalupník ten vráží klíny do polen,
a doufá jen, že jara se zas dočká.
Jaroslav Herda
V paprscích slunce když zalesknou se krovky potemníků
Může se začít zase stmívat, když okolnosti protínat se začnou v nepříznivé konstelaci dávající tomu šanci?
Jaroslav Herda
Dobrý den
Když přijde den, v němž něco nečekaně člověku se vlastní vinou zvrtne, měl by být rád, že nedopadl tak, aby se musel sebe sama začít bát.
Jaroslav Herda
Dva muži na Hradě?
Inspirováno blogem pana Václava Kříže: Pane prezidente, vzpamatujte se ! O metamorfózách prezidenta Petra Pavla
Jaroslav Herda
Naše kultura nezhyne ani kvůli škrtům ani kvůli zkratům
Inspirováno blogem paní Veroniky Valíkové Šubové „Kvůli škrtům v rozpočtu naše kultura nezhyne".
Jaroslav Herda
Několik vět
Inspirováno atmosférou ve společnosti, rovněž vzpomínkou na petici Několik vět z června roku 1989.
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Aktualizujeme Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Liberec změní tarif pro parkování ve Fibichově ulici, většinu roku bude zdarma
Liberec přestane v pracovních dnech po většinu roku vybírat peníze za parkování ve Fibichově ulici....
Výstava v Dolních Vítkovicích připomíná 250 let hornictví na Ostravsku
Ostrava 24. března (ČTK) -Téměř 250 let historie hornictví na Ostravsku a Karvinsku připomene...
Lídrem ODS pro obecní volby v Plzni je právník a komunální politik Lukáš Hegner
Právník a komunální politik Lukáš Hegner bude v letošních obecních volbách lídrem ODS v Plzni....
Pražská revoluce v léčbě depresivních maminek. V Braníku je budou kurýrovat kovovými osmičkami
Hlavní město zase jednou „průkopničí“. Pražanky trpící depresemi mají nově k dispozici další...
- Počet článků 548
- Celková karma 11,12
- Průměrná čtenost 448x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/