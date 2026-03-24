„Jéé, vy nejste smířeni s tím, jak ty volby dopadly!“

A proč by měli? Hlavně že nikdo nikoho nevěší, nikdo nechystá puč. Volby jsou prostě fuč. Jednou dočkají se ti, podruhé oni.

Je to vůbec možné,
že nejsou s tím, jak volby dopadly,
smířeni ti, kdo volí jiné party?
Jak možné je, že neslavili s vítězi nově rozdané karty?
Že nevzdali se navždy nadějí,
jež před volbami do nich vkládali.
Že prostě jenom doufají,
že třeba příště jejich očekávání se naplní
a přejí si být dřív než bude pozdě slyšeni.
Proč posmívat se jim, že nejsou smířeni,
jak kdyby z voleb nepříčetní byli
či po někom v svých představách jak by už stříleli?

Jsou to jen škodolibá slova posměváčků,
jejichž vítězství v sáčku příliš tiché pro ně je,
tak dopřávají si tu hnačku.

Jak kdyby chalupníkovi se někdo posmíval,
že v kůlně kvapem ubývá mu dříví a že s tím není spokojen.
Těžko by mohl být, když vítr nečekaně mráz přináší z východu a v nadrži mu zmrzla močka.

„Není s tím smířený, že na jaro si ještě počká!“

Zatímco chalupník ten vráží klíny do polen,
a doufá jen, že jara se zas dočká.


Autor: Jaroslav Herda | úterý 24.3.2026 15:11 | karma článku: 4,04 | přečteno: 61x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 548
  • Celková karma 11,12
  • Průměrná čtenost 448x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

