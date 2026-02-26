Jedeme dál otravou mediálním jedem

Ta naše stodola je pěkně stavěná, jen je v ní trochu horko. Snad nikdo už si nenalhává, že v ní jen přihořívá.

Ruští technologové hybridní války mohou být s vývojem v České republice i v jiných zemích spokojeni. Společnosti se daří dál rozdělovat a udržovat v nich mezi občany napětí tolik potřebné ke vzniku nesčetných lokálních konfliktů, sporů a nedorozumění zaměstnávající každý den ve verbální rovině hašteřící se účastníky sociálních sítí.

Spousty energie a mnoho pozornosti jsou odváděny jako topivo pod kotle, v nichž se do nekonečna vyvařují témata, o nichž bylo sice vše již řečeno, ale pro nemožnost shody se z nich staly mediální pasti, v nichž uvízne každý, kdo takové třasovisko neobejde sebezáchovným obloukem.
Překotný vývoj v oblasti umělé inteligence umožňuje nabídku stále dokonalejších produktů vytvářejících virtuální realitu o konkrétních osobách a událostech, jejichž obraz se někdo rozhodne převrátit naruby k ještě většímu zmatení, nejistotě, chaosu a nemožnosti nalézat shodu.
Hybridní válka pokračuje a jejích nástrojů využívají už i naši spoluobčané. I někteří politici jsou ochotni sdílet mediální jed. Zřejmě ve smyslu: Účel světí prostředky i důsledky. Jako by meze možného i nemožného byly rozorány. Jako by volání po svobodě slova, jež už delší dobu koketuje se svobodou lhát, bylo vyslyšeno. Obrana existuje, víme, četli jsme, slyšeli jsme - pravdou proti lži. Ale nějak se té pravdě stále nedaří.

Za určitých okolností takové doporučení může vyznívat poněkud alibisticky. Asi jako kdyby někdo k rozdělávání ohníčků na mlatu stodoly doporučil mít po ruce kyblík vody. Nehledě k tomu, že ten dým stoupající z té naší stodoly svědčí spíše o požáru.
Používání mediálních jedů nutně vede k vyostřování komunikace mezi lidmi. Na sociálních sítích se to projevuje častým přezbrojováním. Na místo argumentů, jichž se buď nedostává nebo jsou shledány v dané situaci jako komunikační prostředek nedostatečné brizance, diskutující opouštějí téma a snaží se zasáhnout oponenta v osobní rovině. A to přesto, že v klidovém stavu každý chápe, že argumenty oponenta nijak neoslabuje, je - li na profilové fotce prostovlasý, má-li na hlavě kšiltovku nebo jestli jeho babička uměla či neuměla bruslit.

Autor: Jaroslav Herda | čtvrtek 26.2.2026 9:33

Jaroslav Herda

Jaroslav Herda

  • Počet článků 535
  • Celková karma 11,39
  • Průměrná čtenost 453x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

