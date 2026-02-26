Jedeme dál otravou mediálním jedem
Ruští technologové hybridní války mohou být s vývojem v České republice i v jiných zemích spokojeni. Společnosti se daří dál rozdělovat a udržovat v nich mezi občany napětí tolik potřebné ke vzniku nesčetných lokálních konfliktů, sporů a nedorozumění zaměstnávající každý den ve verbální rovině hašteřící se účastníky sociálních sítí.
Spousty energie a mnoho pozornosti jsou odváděny jako topivo pod kotle, v nichž se do nekonečna vyvařují témata, o nichž bylo sice vše již řečeno, ale pro nemožnost shody se z nich staly mediální pasti, v nichž uvízne každý, kdo takové třasovisko neobejde sebezáchovným obloukem.
Překotný vývoj v oblasti umělé inteligence umožňuje nabídku stále dokonalejších produktů vytvářejících virtuální realitu o konkrétních osobách a událostech, jejichž obraz se někdo rozhodne převrátit naruby k ještě většímu zmatení, nejistotě, chaosu a nemožnosti nalézat shodu.
Hybridní válka pokračuje a jejích nástrojů využívají už i naši spoluobčané. I někteří politici jsou ochotni sdílet mediální jed. Zřejmě ve smyslu: Účel světí prostředky i důsledky. Jako by meze možného i nemožného byly rozorány. Jako by volání po svobodě slova, jež už delší dobu koketuje se svobodou lhát, bylo vyslyšeno. Obrana existuje, víme, četli jsme, slyšeli jsme - pravdou proti lži. Ale nějak se té pravdě stále nedaří.
Za určitých okolností takové doporučení může vyznívat poněkud alibisticky. Asi jako kdyby někdo k rozdělávání ohníčků na mlatu stodoly doporučil mít po ruce kyblík vody. Nehledě k tomu, že ten dým stoupající z té naší stodoly svědčí spíše o požáru.
Používání mediálních jedů nutně vede k vyostřování komunikace mezi lidmi. Na sociálních sítích se to projevuje častým přezbrojováním. Na místo argumentů, jichž se buď nedostává nebo jsou shledány v dané situaci jako komunikační prostředek nedostatečné brizance, diskutující opouštějí téma a snaží se zasáhnout oponenta v osobní rovině. A to přesto, že v klidovém stavu každý chápe, že argumenty oponenta nijak neoslabuje, je - li na profilové fotce prostovlasý, má-li na hlavě kšiltovku nebo jestli jeho babička uměla či neuměla bruslit.
Jaroslav Herda
Naše jediná správná pravda si vás získá
Může se to stát. Milionům lidí se něco podobného nejednou už stalo. Ani to nebolelo. A lidé si pochvalovali.
Jaroslav Herda
Důvěřuji vodám, lesům i stráním, i když...
Ministr spravedlnosti JUDr. Jeroným Tejc: „Mám důvěru v justici. Ale nemohu vyloučit, že v některých případech může dojít k excesu a některý soudce nemusí být nestranný.“
Jaroslav Herda
Viny
Pro rozdělenou společnost je příznačné, že nad jedněmi okázale vraští obočí a nad druhými mhouří oči.
Jaroslav Herda
Bojí se Andrej Babiš Ufonů?
Reakce na blog pana Václava Kříže „Je česká justice závislá nebo nezávislá? Pravdou je, že naše justice je nezávislá až moc!“
Jaroslav Herda
Války Heleny Válkové
JUDr. Helena Válková je úspěšná válečnice. Ať si myslíme o jejích bojích s logikou cokoli, nebo dokonce, že jsou trapné a nedůstojné, stále je na výsluní.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně
Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly...
Anonymní e-mail hrozil bombou v Baťově nemocnici, areál prohledávala policie
Policie ve čtvrtek dopoledne prověřovala anonymní nahlášení výbušného systému v Krajské nemocnici...
Zraněného studenta poslaly zdravotnice spát do chatky. Za smrt při výcviku padly podmínky
Chaos, podcenění situace a špatné kroky ze strany vojenských zdravotnic při záchraně studenta...
Soud v Mostě se bude v dubnu opět zabývat propuštěním nejdéle vězněného Čecha
Okresní soud v Mostě se bude 9. dubna opět zabývat návrhem na propuštění nejdéle vězněného Čecha...
Škoda po požáru v panelovém domě ve Valašském Meziříčí je asi dva miliony korun
Škoda po středečním požáru v bytě v panelovém domě ve Valašském Meziříčí je předběžně vyčíslena na...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 535
- Celková karma 11,39
- Průměrná čtenost 453x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/