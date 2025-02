Je slovo skutek, který utek, nebo čin?

Inspirováno větou pana Jiřího Jiroudka „Slova nejsou skutky!“ O tom, že nejsou, napíše snad někdo víc. Třeba, že podvody se nedělají pomocí lživých slov, ale například rozfoukaným peřím sov či kouzelnými hráběmi družstevnic.

Může se stát, že člověk otevře oči zrána,

a řekne si – pro krindapána, no nazdar hodiny!

Rytmická skupina Jana Kalába již s písničkou si rovná záda,

zatímco já tu ještě hnípám,

však napravím to za chvíli.



Chvíle mine, jedno i druhé oko zase zavře se,

a skutek bere nohy na ramena,

zatímco spící ani nehne se.



Pak ano,

pak slovo, které navíc nikdo neslyší,

a ten, jemuž vyklouzlo z úst, je oslyší,

pak slovo vyšlo naprázdno a žádným činem není,

neb nestalo se nic.

Nic, co něco změní.



Však když například pár slov řekl někdo Gestapu o svém sousedovi,

třeba o jeho na balkóně chovaném tajně králíkovi,

nebo že oslí uši namaloval Hitlerovi,

pak slovo dozajista bylo činem.

Zločinem dokonce,

úředně potvrzeným ovšem až po válce.

A po ní přišli zase jiní, kdo svým bližním rádi zatopili.



A co taková křivá svědectví a obvinění s cílem přivodit trestní stíhání a odsouzení?

Jak jinak se to dělá nežli slovy?

PřeČINY, trestné ČINY, zloČINY.

Slova nejsou vždy jen láry fáry.

A lháři nejsou nevinní.