Je končící vláda zázrakem přírody?

Inspirováno „diskusním“ příspěvkem: Martin Komarek 2. 11. 2025 10:05 Uliční výbor 5kloaky se už slézá. Kapesníčky, chlapci? Zdroj: https://blog.idnes.cz/jaroslavherda/post-coitum-triste.Bg25110068

Kde se tu vůbec vzala,
jestli vývojová větev jejích členů není vědcům známa?
Ne, fakt, bez prdele.
To nejsou ani druhohorní fosilie.
Něco mezi člověkem a třeba komodským varanem,
jestli místo prdelí jsou vybaveni kloakou
a jejich děti se vyklubaly z vajec nakladených u topení pod dekou.

A nebo nám pan Komárek chtěl sdělit,
aniž by byl vulgární,
že jejich voličům co plačkám přezklamaným,
jimž se sople se slzami misí,
nezbývá než na hrnci se rozeštkat nad prohrou pětiprdelí.
A ty uliční výbory?
Stejně debilní.

Autor: Jaroslav Herda | úterý 4.11.2025 7:15 | karma článku: 7,23 | přečteno: 124x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 448
  • Celková karma 8,30
  • Průměrná čtenost 483x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

