Je končící vláda zázrakem přírody?
Kde se tu vůbec vzala,
jestli vývojová větev jejích členů není vědcům známa?
Ne, fakt, bez prdele.
To nejsou ani druhohorní fosilie.
Něco mezi člověkem a třeba komodským varanem,
jestli místo prdelí jsou vybaveni kloakou
a jejich děti se vyklubaly z vajec nakladených u topení pod dekou.
A nebo nám pan Komárek chtěl sdělit,
aniž by byl vulgární,
že jejich voličům co plačkám přezklamaným,
jimž se sople se slzami misí,
nezbývá než na hrnci se rozeštkat nad prohrou pětiprdelí.
A ty uliční výbory?
Stejně debilní.
Jaroslav Herda
Post coitum triste
Zatímco utichl smích nad slovy, že jsme ve válce, válka tiše spěla k jednomu ze svých cílů. Bez jediného výstřelu. Přesně podle bezchybného plánu pohlavárů.
Jaroslav Herda
Uzavřené diskuse a svoboda slova
Doplňující poznámka k článku pana Milana Hausnera „Diskuze o chovu gekončíků listoocasých uzavřena“ (Obrázek - Pixbay)
Jaroslav Herda
Už se jděte vyspat, janci!
Spánek občerstvuje mysl. Spánek občerstvuje tělo. Ve zdravém těle zdravý duch. Ještě pár slov do perexu by to chtělo. Už ne, tak dost. (Foto: Pixbay)
Jaroslav Herda
Nečekal jsem, že se kdy zastanu Tomia Okamury.
Ale nikdy se nedokážu škodolibě radovat z pomluv a lží, ať už se stane jejich předmětem kdokoli, Tomia Okamuru nevyjímaje. (Obrázek: Pixbay)
Jaroslav Herda
Mediální zabijačka aneb žádná krev a žádná prdelačka
Reakce na článek Ladislava Jakla: Kdo vlastně má jít na porážku aneb mediální zabijačka (Obrázek: Pixbay)
