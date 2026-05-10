Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jana Hrušínského se s panem Nožičkou netáži

Zamyšlení nad blogem pana Josefa Nožičky „Zkažený fotbalový svátek a úlet herce Jana Hrušínského“

Netáži se proto, že otázka, kterou ve svém blogu klade pan Nožička Janu Hrušínskému ve mně vyvolává spíše rozpaky než potřebu se ptát na totéž či potřebu znát odpověď:
„Takže, pane Hrušinský: vy se vážně domníváte, že hulvátské chování na fotbalových stadionech začalo až před zhruba pěti měsíci po sestavení vládní koalice ANO, Motoristů a SPD?“
Odkaz

Nevidím totiž důvod ptát se pana Hrušínského, zda se domnívá VÁŽNĚ…, když z jeho citovaných vět je zřejmé, že se tak nedomnívá ani vážně ani nevážně či jakkoli jinak.
O tom, že příklady táhnou a že se lidé často ztotožňují s těmi, které volili a často omlouvají jejich excesy, snad netřeba pochybovat. Proto mne nijak nepřekvapila slova Jana Hrušínského: „Vláda bez politické kultury je strašlivým příkladem pro život v celé naší zemi.“
Pochybovat netřeba ani o tom, že komunikace na všech úrovních dlouhodobě hrubne, a to jak v politice, tak na sociálních sítích.
Dalo by se říci, že pan Nožička se pana Hrušínského ptá na to, nač se mu už v dalších větách dotázaného dostalo srozumitelné odpovědi:
„Tohle všechno ale u nás začalo už s příchodem Zemana na Pražský hrad a jeho vulgaritami pronášenými na veřejnosti. Vlastně už kdysi dávno tragickým duem Zeman & Klaus. Tohle je přímý důsledek vlivu politiky nekulturnosti a gaunerství na život v naší zemi.“

Smutný večer v Edenu, ostuda, hnus, hodnotí politici a celebrity fotbalové derby

Domnívám se tedy, že se Jan Hrušínský žádného „úletu“ nedopustil. Z mého pohledu by se ho dopustil, kdyby uletěl například do Ruska nebo Severní Koreje a chválil by tamější úroveň politické kultury.

Autor: Jaroslav Herda | neděle 10.5.2026 22:17 | karma článku: 5,43 | přečteno: 52x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Jaroslav Herda

Andrej Babiš si modrou knížku neopatřil

Reakce na sdělení obsaženém v blogu pana Josefa Nožičky „Nehoráznost premiéra Babiše“ . Též míru zdar!

10.5.2026 v 11:11 | Karma: 14,05 | Přečteno: 274x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Mír je, když válka dřímá.

Tématem je jedna z příčin vzniku válek. Zjednodušeně řečeno - potřeba uspokojení osobních ambicí na úkor druhých.

21.4.2026 v 0:26 | Karma: 6,34 | Přečteno: 85x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Trochu mne vyrušil poslanec Nerušil

Jako by konec cesty úpadku byl kdesi za obzorem. Co uvidíme za ním? Pokračování, a nebo nad hrobem se dočkáme jejího konce?

15.4.2026 v 4:33 | Karma: 9,06 | Přečteno: 178x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Ku vzkříšení

Tématem je pouhé připomenutí rozumu, jenž by neměl zůstat stranou, když se předmětem obhajoby stane udavačství.

6.4.2026 v 23:05 | Karma: 8,32 | Přečteno: 75x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Houkání sýčka

Je snadné nebýt pověrčivý, dokud si lidskou mysl nepodrobí skličující zkušenost s lidskou nemoudrostí.

31.3.2026 v 19:12 | Karma: 7,04 | Přečteno: 83x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
8. května 2026  5:15,  aktualizováno  14:10

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...
8. května 2026  17:43

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická
7. května 2026  6:58

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.
3. května 2026

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....
6. května 2026  7:30

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...

U Tří Seker na Chebsku se zranilo při nehodě dodávky pět lidí

ilustrační snímek
10. května 2026  20:55,  aktualizováno  20:55

U Tří Seker na Chebsku se večer zranilo pět lidí při nehodě dodávkového auta. Řidič auta narazil do...

Na Tachovsku zemřel motorkář. Srazil se s autem, řidič byl pozitivní na drogy

ilustrační snímek
10. května 2026  20:12,  aktualizováno  20:12

U Plané na Tachovsku zemřel v neděli odpoledne při dopravní nehodě řidič motocyklu. Jeho stroj se...

Přehled rybářských závodů v Česku: Kde se ještě dá přihlásit a kolik stojí startovné

Závody nabízejí dramatické okamžiky.
10. května 2026

Druhá půle května bude pro závodní rybáře v Česku mimořádně nabitá. Po celé republice se rozjíždí...

Nad železniční koridor u Zámrsku vysunuli stavbaři první část provizorního mostu

Rekonstrukce mostu na silnici I/35 u Zámrsku si vyžádala stavbu mostního...
10. května 2026  12:42,  aktualizováno  18:35

Stavbaři v noci na neděli vysunuli většinu z první části provizorního silničního mostu nad...

Jaroslav Herda

  • Počet článků 555
  • Celková karma 10,60
  • Průměrná čtenost 445x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.