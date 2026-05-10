Jana Hrušínského se s panem Nožičkou netáži
Netáži se proto, že otázka, kterou ve svém blogu klade pan Nožička Janu Hrušínskému ve mně vyvolává spíše rozpaky než potřebu se ptát na totéž či potřebu znát odpověď:
„Takže, pane Hrušinský: vy se vážně domníváte, že hulvátské chování na fotbalových stadionech začalo až před zhruba pěti měsíci po sestavení vládní koalice ANO, Motoristů a SPD?“
Nevidím totiž důvod ptát se pana Hrušínského, zda se domnívá VÁŽNĚ…, když z jeho citovaných vět je zřejmé, že se tak nedomnívá ani vážně ani nevážně či jakkoli jinak.
O tom, že příklady táhnou a že se lidé často ztotožňují s těmi, které volili a často omlouvají jejich excesy, snad netřeba pochybovat. Proto mne nijak nepřekvapila slova Jana Hrušínského: „Vláda bez politické kultury je strašlivým příkladem pro život v celé naší zemi.“
Pochybovat netřeba ani o tom, že komunikace na všech úrovních dlouhodobě hrubne, a to jak v politice, tak na sociálních sítích.
Dalo by se říci, že pan Nožička se pana Hrušínského ptá na to, nač se mu už v dalších větách dotázaného dostalo srozumitelné odpovědi:
„Tohle všechno ale u nás začalo už s příchodem Zemana na Pražský hrad a jeho vulgaritami pronášenými na veřejnosti. Vlastně už kdysi dávno tragickým duem Zeman & Klaus. Tohle je přímý důsledek vlivu politiky nekulturnosti a gaunerství na život v naší zemi.“
Domnívám se tedy, že se Jan Hrušínský žádného „úletu“ nedopustil. Z mého pohledu by se ho dopustil, kdyby uletěl například do Ruska nebo Severní Koreje a chválil by tamější úroveň politické kultury.
Jaroslav Herda
