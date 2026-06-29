Jakou má místní klika asi moc nebo alespoň mocinku?
Čas mezi psem a vlkem táhne se jak hnis,
jenž vytéká ze zanedbané rány,
na jejímž dně i mázdry už se rozpadají.
Slepota v šeru mnohým brání mezi stíny rozpoznávat rozdíl mezi myšlenkou,
snem a plkem.
Klid zbraní utonulý v minulosti vystřídala naděje,
o níž se věřit chcete, že neuteče,
dokud přežívá aspoň v skomírání.
Excitováni střetem mocí lidé už vidí přízraky.
Jako by dosud nevídané čaromoci manifestovaly se jim před zraky.
Uliční výbory, kádrováci, kliky...
Kdyby ti lidé v rozjitřené mysli schopni byli odpoutat se od strašáků
a čelili jim třeba tím,
že včas by k zemi vrhli se
a vystřihli by v svižném tempu pár poctivých kliků,
pak možná nespatřili by ni žádnou kliku.
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