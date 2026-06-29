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Jakou má místní klika asi moc nebo alespoň mocinku?

Inspirováno diskusním příspěvkem pana Martina Komárka: 29. 6. 2026 10:54 "To ovšem místní klice té jediné pravdy a hodnot, nic neříká.“

Čas mezi psem a vlkem táhne se jak hnis,
jenž vytéká ze zanedbané rány,
na jejímž dně i mázdry už se rozpadají.

Slepota v šeru mnohým brání mezi stíny rozpoznávat rozdíl mezi myšlenkou,
snem a plkem.
Klid zbraní utonulý v minulosti vystřídala naděje,
o níž se věřit chcete, že neuteče,
dokud přežívá aspoň v skomírání.

Excitováni střetem mocí lidé už vidí přízraky.
Jako by dosud nevídané čaromoci manifestovaly se jim před zraky.
Uliční výbory, kádrováci, kliky...


Kdyby ti lidé v rozjitřené mysli schopni byli odpoutat se od strašáků
a čelili jim třeba tím,
že včas by k zemi vrhli se
a vystřihli by v svižném tempu pár poctivých kliků,
pak možná nespatřili by ni žádnou kliku.





Autor: Jaroslav Herda | pondělí 29.6.2026 22:28 | karma článku: 0 | přečteno: 50x

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Jaroslav Herda

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Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

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