Jako by nebylo dost krve a zmaru

Někdy kliknu na ovladač jen tak naslepo. Zkusím štěstí, když nechce se mi hledat. Něco jen pro kulisu v činnosti, v níž stejně bych se nesoustředil. Tentokrát jsem se zase divil. Moje chyba, neznal jsem ani název filmu.



Film zdál se slibovat dobrodružství v dalekém exotickém kraji.
Rasově vyvážený, pravda.
Herci tmaví, bílí,
i ryšaví byli zastoupeni.
Však fantazie tvůrců zas utrhla se za hranice možných představ o nemožném,
a příběh rozběhl se k obnažení monstra nad než není,
jako by diváci měli být potrestáni za to,
že kdysi se snad málo báli žraloka ve filmu Čelisti.
Jenomže tohle Benchley / Spielberk není.

Chyba kliknutí naslepo.


Obluda vymóděná jaksepatří, o tom žádná.
Šestihlavá.
K popukání, když vyleze z vody
a coby nohy použije své silné rypáky.

Jako by krátká byla snad jen na ptáky.
Ale kdo ví, třeba příště zamává ploutvemi
a vrtulníky záchranářů spolyká vysoko nad mraky.

Autor: Jaroslav Herda | sobota 29.11.2025 12:37 | karma článku: 0 | přečteno: 1x

Další články autora

Jaroslav Herda

Sviňská pomoc

Nejsme sice takzvaně na bedně, ale do evropské dvacítky se zatím probojovali už tři naši. Máme světu co ukázat.

25.11.2025 v 22:52 | Karma: 9,00 | Přečteno: 167x | Společnost

Jaroslav Herda

Kde se bere tolik morálních majáků.

Jsou darem. Kde se vzal. Kdo jsou ti obdarovaní. Kdo takový dar dokáže ocenit. Kdo jsou takových darů donory? Také pěkní dárečkové.

25.11.2025 v 12:35 | Karma: 13,80 | Přečteno: 279x | Společnost

Jaroslav Herda

Malí malí chlapi

Nechte maličkých přijít k sobě samým. Ne, nevím jak. Když není po jejich, žalují, že tuze zlí jsou na ně, kdo jim nekývají.

24.11.2025 v 14:45 | Karma: 7,84 | Přečteno: 152x | Společnost

Jaroslav Herda

Nenadešel už čas na domobrany?

A bývalo tu ticho jak v zenových lázních, než do něj den co den, večer co večer začaly zvonit klíče. Tisíce umíráčků. Konec starých časů.

23.11.2025 v 22:30 | Karma: 7,62 | Přečteno: 241x | Společnost

Jaroslav Herda

Proč nepíše třeba o kravách a sviních?

Místo toho krade, krade, krade, vykrádá, vykrádá, vykrádá a zase krade a zase vykrádá, že by to, co nakradl naplnilo perex k prasknutí. A stejně by dál kradl.

23.11.2025 v 2:13 | Karma: 13,65 | Přečteno: 319x | Společnost
Další články autora

Jaroslav Herda

  • Počet článků 461
  • Celková karma 8,78
  • Průměrná čtenost 476x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

