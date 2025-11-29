Jako by nebylo dost krve a zmaru
Film zdál se slibovat dobrodružství v dalekém exotickém kraji.
Rasově vyvážený, pravda.
Herci tmaví, bílí,
i ryšaví byli zastoupeni.
Však fantazie tvůrců zas utrhla se za hranice možných představ o nemožném,
a příběh rozběhl se k obnažení monstra nad než není,
jako by diváci měli být potrestáni za to,
že kdysi se snad málo báli žraloka ve filmu Čelisti.
Jenomže tohle Benchley / Spielberk není.
Chyba kliknutí naslepo.
Obluda vymóděná jaksepatří, o tom žádná.
Šestihlavá.
K popukání, když vyleze z vody
a coby nohy použije své silné rypáky.
Jako by krátká byla snad jen na ptáky.
Ale kdo ví, třeba příště zamává ploutvemi
a vrtulníky záchranářů spolyká vysoko nad mraky.
Jaroslav Herda
Sviňská pomoc
Nejsme sice takzvaně na bedně, ale do evropské dvacítky se zatím probojovali už tři naši. Máme světu co ukázat.
Jaroslav Herda
Kde se bere tolik morálních majáků.
Jsou darem. Kde se vzal. Kdo jsou ti obdarovaní. Kdo takový dar dokáže ocenit. Kdo jsou takových darů donory? Také pěkní dárečkové.
Jaroslav Herda
Malí malí chlapi
Nechte maličkých přijít k sobě samým. Ne, nevím jak. Když není po jejich, žalují, že tuze zlí jsou na ně, kdo jim nekývají.
Jaroslav Herda
Nenadešel už čas na domobrany?
A bývalo tu ticho jak v zenových lázních, než do něj den co den, večer co večer začaly zvonit klíče. Tisíce umíráčků. Konec starých časů.
Jaroslav Herda
Proč nepíše třeba o kravách a sviních?
Místo toho krade, krade, krade, vykrádá, vykrádá, vykrádá a zase krade a zase vykrádá, že by to, co nakradl naplnilo perex k prasknutí. A stejně by dál kradl.
