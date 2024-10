Juka krátkolistá. Souvislost s jedním z diskusních příspěvků na blogu.IDnes je více než nepřímá. Jen volná asociace.



Cítila se mnou oloupena

Nespokojená se svým pravým jménem

O slovo kratším než je to její blogerské



Ještěže třeba nějaké indiánské sobě nezvolila

To teprve by byla loupež

To teprve by bylo nehezké



Kdybych z něj ukrojil to podstatné

Například:

Tančila jako blázen od soumraku do svítání

Jež k jukám kratkolistým připojilo stíny

Až začaly ji doutnat mokasíny

V údolí Mohawském