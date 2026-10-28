Jak se projevuje skutečná občanská společnost podle ministra Macinky?
Nechci předstírat, že na otázku v titulku znám odpověď. Mohu se ji pokusit jen odhadnout.
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Odkaz
„Toto není spontánní občanská společnost, to jsou normálně aktivisté, je to organizované a já vyzývám společnost za prvé, aby tomu nevěřila, a za druhé všechny, aby se to snažili uklidnit,“ prohlásil Macinka. S tím, že odmítá sledovat vyvolávání hlubokého rozkolu.
„Já si nepřeji, aby tady někdo vyvolával občanskou válku, a trošku se tomu možná budeme blížit, pokud tady tyto emoce neopadnou,“ dodal.
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Nejprve tedy k té spontánnosti:
Byla by to dostatečně přesvědčivá spontánnost, kdyby jeden každý z těch, jimž se pan Macinka pokusil vyprat kožich, prožil po hlasovaní o zrušení poplatků za vysílání ČT a ČRo cosi jako náhlé vnuknutí a následné puzení jít projevit veřejně svou nespokojenost? Byla by to ta pravá spontánnost, kdyby se ti všichni vedení intuicí sešli na jednom místě a upřímně by žasli nad tím, že se jich tam zcela spontánně sešlo tolik? Jistěže byla. Nevídaná. Ovšem.
Ale pan Macinka jistě dobře ví, že v demokracii je zcela legitimní, že někdo či někteří (kteří se na tom shodnou), osloví občany a požádají (vyzvou) k vyjádření nespokojenosti s tím či oním. Je dokonce zcela legitimní organizovat demonstrace. Skutečně je to zcela v souladu s platnými zákony? Skutečně! Skutečně je u nás docela jiná situace, než tomu bylo v minulém režimu. Dokonce máme i soupeřící politické strany, které svolávají občany a žádají je o podporu. A Macinko, div se, zcela otevřeně ORGANIZUJÍ volební kampaně. A nevnímáme to jako hazard s nebezpečím občanské války ze strany členů toho či onoho politického subjektu. Protože demokracie, Macinko.
Pravda však je i to, že i v demokracii mohou politici zbloudit a stát se pro demokracii jedem, pokud se jim začne mysl zatmívat.
Uvědomuji si, že tyto mé dnešní řádky by ve čtenářích mohly vyvolat dojem, že jsem k výše citovaným předmětným slovům pana Macinky velmi kritický a že je dokonce považuji za agresivní projev předstíraného blbství.
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