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Jak se projevuje skutečná občanská společnost podle ministra Macinky?

Jaroslav Herda
Krátká úvaha nad kritickými slovy jmenovaného ministra zahraničí, jenž si nepřeje, „aby tu někdo vyvolával občanskou válku“.

Nechci předstírat, že na otázku v titulku znám odpověď. Mohu se ji pokusit jen odhadnout.

………………………………..
Odkaz
„Toto není spontánní občanská společnost, to jsou normálně aktivisté, je to organizované a já vyzývám společnost za prvé, aby tomu nevěřila, a za druhé všechny, aby se to snažili uklidnit,“ prohlásil Macinka. S tím, že odmítá sledovat vyvolávání hlubokého rozkolu.
„Já si nepřeji, aby tady někdo vyvolával občanskou válku, a trošku se tomu možná budeme blížit, pokud tady tyto emoce neopadnou,“ dodal.
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Nejprve tedy k té spontánnosti:
Byla by to dostatečně přesvědčivá spontánnost, kdyby jeden každý z těch, jimž se pan Macinka pokusil vyprat kožich, prožil po hlasovaní o zrušení poplatků za vysílání ČT a ČRo cosi jako náhlé vnuknutí a následné puzení jít projevit veřejně svou nespokojenost? Byla by to ta pravá spontánnost, kdyby se ti všichni vedení intuicí sešli na jednom místě a upřímně by žasli nad tím, že se jich tam zcela spontánně sešlo tolik? Jistěže byla. Nevídaná. Ovšem.
Ale pan Macinka jistě dobře ví, že v demokracii je zcela legitimní, že někdo či někteří (kteří se na tom shodnou), osloví občany a požádají (vyzvou) k vyjádření nespokojenosti s tím či oním. Je dokonce zcela legitimní organizovat demonstrace. Skutečně je to zcela v souladu s platnými zákony? Skutečně! Skutečně je u nás docela jiná situace, než tomu bylo v minulém režimu. Dokonce máme i soupeřící politické strany, které svolávají občany a žádají je o podporu. A Macinko, div se, zcela otevřeně ORGANIZUJÍ volební kampaně. A nevnímáme to jako hazard s nebezpečím občanské války ze strany členů toho či onoho politického subjektu. Protože demokracie, Macinko.
Pravda však je i to, že i v demokracii mohou politici zbloudit a stát se pro demokracii jedem, pokud se jim začne mysl zatmívat.
Uvědomuji si, že tyto mé dnešní řádky by ve čtenářích mohly vyvolat dojem, že jsem k výše citovaným předmětným slovům pana Macinky velmi kritický a že je dokonce považuji za agresivní projev předstíraného blbství.




Autor: Jaroslav Herda | středa 28.10.2026 0:01 | karma článku: 0 | přečteno: 13x
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Jaroslav Herda

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  • Průměrná čtenost 435x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

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