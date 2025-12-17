Jak mohla právě Lída Tichá?

Uživatelé sociálních sítí často propadají potřebě vymýšlet si o svých oponentech jejich frustraci a zlobu v souvislosti s výsledkem voleb, neboť škodolibá fantazie je věčná. Je čas, abych přiznal, že jsem také frustrát.

Lída Tichá,
jméno jak z filmu pro pamětníky první republiky.
Je téměř slyšet jak vzdychá,
když na pasece zachraňuje před mravenci zraněného konipáska,
nebo když přivoní si k popínavé růži nad brankou u babičky.
Jméno lehké jak vážka.
Jako motýlí dech.
Jméno jež v povětří se vznáší jako láska.
Tak měkké.
Jako mech.

A přesto!
V diskusi na síti své tenké ostré minus vetkla mi navždy do srdce,
jak kdyby víla navždy dala vale mlžným parám prosyceným vůní tužebníků
stoupajícím po rozbřesku tajemně a tiše ke korunám stromů.
I konipáskům na své rodné pasece.

Hynku, Viléme, Jarmilo!
Od Lídy Tiché do srdce jsem dostal pigáro.

Autor: Jaroslav Herda | středa 17.12.2025 11:03 | karma článku: 5,74 | přečteno: 93x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 470
  • Celková karma 9,14
  • Průměrná čtenost 473x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

