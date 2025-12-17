Jak mohla právě Lída Tichá?
Lída Tichá,
jméno jak z filmu pro pamětníky první republiky.
Je téměř slyšet jak vzdychá,
když na pasece zachraňuje před mravenci zraněného konipáska,
nebo když přivoní si k popínavé růži nad brankou u babičky.
Jméno lehké jak vážka.
Jako motýlí dech.
Jméno jež v povětří se vznáší jako láska.
Tak měkké.
Jako mech.
A přesto!
V diskusi na síti své tenké ostré minus vetkla mi navždy do srdce,
jak kdyby víla navždy dala vale mlžným parám prosyceným vůní tužebníků
stoupajícím po rozbřesku tajemně a tiše ke korunám stromů.
I konipáskům na své rodné pasece.
Hynku, Viléme, Jarmilo!
Od Lídy Tiché do srdce jsem dostal pigáro.
Jaroslav Herda
Rýpali pokrytci Petru Pavlovi do blech v kožichu
Pravé důvody ostrých soudů překypujících jízlivostmi, posměchem a pohrdáním za bušení pěstí do chlupatých i holoprsých hrudí bývají průhledné. Zřejmé jak vidle v hnoji.
Jaroslav Herda
Darů našich vůdců se nevzdáme
Nevzdáme, naopak vděčni zůstaneme za ty vychytané dary, jež důmyslné jsou jak ti, kdo je nám ke své slávě dali.
Jaroslav Herda
Opouštím Jaromíra Nohavicu
Opouštím dnešního Jaromíra Nohavicu. A přesto dodnes líbí se mi z jeho tvorby to, co líbilo se mi už kdysi.
Jaroslav Herda
Petr Fiala nespravedlivě otloukán až k prohraným volbám
Otloukán, posmíván, kritizován a urážen za to, co snad si nějaký čas i přál, než zbyla z toho spíše jenom slova.
Jaroslav Herda
Motoristé na odpočinku. Však co jiného jim zbývá?
Co jiného jim zbývá, když se jim daleké obzory ještě víc vzdálily a když vyhasly jim motory, byť sil jim neubývá?
