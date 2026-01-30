Jak Macinkovi a jeho obhájcům pofoukat bebenec
Fakt nevím přesně jak,
určitě jinak však.
Když někdo zachová se blbě tak,
že jeho blbost vystřelí až do oblak,
pak jeho obhajoba stěží může jiná být než nemoudrá právě tak.
Tak přispěchali obhájcové mnozí s tím,
že Macinkovi bylo prezidentem narušeno soukromí,
v němž ministr se chlubil vylhanou podporou Babiše,
rovněž podporou SPD,
aby si uvědomil náš pán prezident,
že na takovou přesilu určitě dojede.
Soukromí Macinkovi narušeno bylo by,
kdyby psal Kolářovi třeba o tom,
jakou kromě té svojí také jinou ještě navštěvuje
nebo že v lese hejkalů i za bílého dne se bojí.
To byla by od pana prezidenta vskutku prasárna,
jak nazval zveřejnění Macinkových zpráv ten jistý unáhlený novinář,
jenž zřejmě ani netušil, že ocitl se v novém a jemu neznámém lese.
Nechť obhájcové Macinky už zahodí ten svůj šalebný snář.
Zde níže mohou číst, co napsal jiný novinář:
Kdy komunikace přestává být soukromá
Především sem patří intimní a rodinný život. Soukromou záležitostí jsou partnerské vztahy, manželství, rozchody, sexuální život, otázky rodičovství, výchovy dětí či vnitřní dynamika rodiny, pokud tyto skutečnosti nemají přímý dopad na výkon veřejné funkce.
Jakmile se určitá skutečnost dotýká výkonu moci, správy veřejných prostředků, politického rozhodování nebo vytváří střet zájmů, přestává být soukromá, i kdyby měla osobní rozměr.
Odkaz
Odkaz
Jaroslav Herda
Petr Pavel, ten jednoduchý život měl
Inspirováno větou o prezidentu Pavlovi „Být celý život vojákem a jen poslouchat rozkazy je z mého pohledu jednoduchý život.“
Jaroslav Herda
V čem se Petr Macinka nemýlil
SMS zprávy, které pan Macinka poslal poradci prezidenta Petru Kolářovi, obsahují i jeden střízlivý odhad, o jehož naplnění nepochybuji.
Jaroslav Herda
Soukromé zprávy SMS psané Petrem Macinkou by měly zůstat soukromými
Není to slušné – vyslepičit obsah soukromé korespondence třetí osobě „bez vědomí jednoho z komunikujících“.
Jaroslav Herda
K čemu jim jsou ty letouny L 159?
Otázka je myšlena zcela vážně. Opravdu to nevím, či spíše nejsem si docela jistý.
Jaroslav Herda
Alex Pretti - další mrtvý
Dalo se očekávat, že se to bude stávat v zemi, kde tolik lidí našlo útočiště po útěku z nesvobody?
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Stromy, kiosek i nová podoba památníku. Sady Pětatřicátníků čeká proměna
Výraznější proměna letos čeká sady Pětatřicátníků v centru Plzně. Mají se stát příjemnějším místem,...
Květinářství z Bohušova Dědictví mělo kvůli stavbařům zmizet, situace se ale změnila
Téměř čtyři desetiletí chodí lidé v centru Brna kolem budky s prodejnou květin. V létě to vypadalo,...
Obrazy z Ráje
Malby z Českého ráje a ráje ptačího autorky Aleny Antošové a její dcery Barbory si mohou...
Revitalizace Hlavní ulice v Ostrově bude letos pokračovat dalšími dvěma úseky
Ostrov na Karlovarsku bude letos pokračovat v revitalizaci zelených ploch na středovém pásu na...
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč
Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 510
- Celková karma 10,59
- Průměrná čtenost 454x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/