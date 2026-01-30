Jak Macinkovi a jeho obhájcům pofoukat bebenec

Rozhodně ne tak, jak se o to pokoušejí ti, kdo jak by bolístku Macinkovu chtěli přežehnat po jeho lžích svými léčivými lžemi.

Fakt nevím přesně jak,
určitě jinak však.

Když někdo zachová se blbě tak,
že jeho blbost vystřelí až do oblak,
pak jeho obhajoba stěží může jiná být než nemoudrá právě tak.

Tak přispěchali obhájcové mnozí s tím,
že Macinkovi bylo prezidentem narušeno soukromí,
v němž ministr se chlubil vylhanou podporou Babiše,
rovněž podporou SPD,
aby si uvědomil náš pán prezident,
že na takovou přesilu určitě dojede.

Soukromí Macinkovi narušeno bylo by,
kdyby psal Kolářovi třeba o tom,
jakou kromě té svojí také jinou ještě navštěvuje
nebo že v lese hejkalů i za bílého dne se bojí.
To byla by od pana prezidenta vskutku prasárna,
jak nazval zveřejnění Macinkových zpráv ten jistý unáhlený novinář,
jenž zřejmě ani netušil, že ocitl se v novém a jemu neznámém lese.

Nechť obhájcové Macinky už zahodí ten svůj šalebný snář.
Zde níže mohou číst, co napsal jiný novinář:

Kdy komunikace přestává být soukromá

Především sem patří intimní a rodinný život. Soukromou záležitostí jsou partnerské vztahy, manželství, rozchody, sexuální život, otázky rodičovství, výchovy dětí či vnitřní dynamika rodiny, pokud tyto skutečnosti nemají přímý dopad na výkon veřejné funkce.

Jakmile se určitá skutečnost dotýká výkonu moci, správy veřejných prostředků, politického rozhodování nebo vytváří střet zájmů, přestává být soukromá, i kdyby měla osobní rozměr.
Odkaz
Odkaz

Autor: Jaroslav Herda | pátek 30.1.2026 13:31 | karma článku: 4,91 | přečteno: 65x

Další články autora

Jaroslav Herda

Petr Pavel, ten jednoduchý život měl

Inspirováno větou o prezidentu Pavlovi „Být celý život vojákem a jen poslouchat rozkazy je z mého pohledu jednoduchý život.“

30.1.2026 v 8:18 | Karma: 8,69 | Přečteno: 236x | Společnost

Jaroslav Herda

V čem se Petr Macinka nemýlil

SMS zprávy, které pan Macinka poslal poradci prezidenta Petru Kolářovi, obsahují i jeden střízlivý odhad, o jehož naplnění nepochybuji.

29.1.2026 v 12:01 | Karma: 17,39 | Přečteno: 621x | Politika

Jaroslav Herda

Soukromé zprávy SMS psané Petrem Macinkou by měly zůstat soukromými

Není to slušné – vyslepičit obsah soukromé korespondence třetí osobě „bez vědomí jednoho z komunikujících“.

28.1.2026 v 11:58 | Karma: 18,82 | Přečteno: 410x | Společnost

Jaroslav Herda

K čemu jim jsou ty letouny L 159?

Otázka je myšlena zcela vážně. Opravdu to nevím, či spíše nejsem si docela jistý.

28.1.2026 v 2:44 | Karma: 7,48 | Přečteno: 211x | Politika

Jaroslav Herda

Alex Pretti - další mrtvý

Dalo se očekávat, že se to bude stávat v zemi, kde tolik lidí našlo útočiště po útěku z nesvobody?

27.1.2026 v 21:42 | Karma: 6,69 | Přečteno: 108x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.
21. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  23. 1. 7:31

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.
26. ledna 2026  19:04

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...

Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.
vydáno 28. ledna 2026

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992
27. ledna 2026  9:16

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů
25. ledna 2026  7:17

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...

Stromy, kiosek i nová podoba památníku. Sady Pětatřicátníků čeká proměna

Vizualizace obnovy veřejného prostranství v sadech Pětatřicátníků v Plzni.
30. ledna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Výraznější proměna letos čeká sady Pětatřicátníků v centru Plzně. Mají se stát příjemnějším místem,...

Květinářství z Bohušova Dědictví mělo kvůli stavbařům zmizet, situace se ale změnila

Jedna z nejslavnějších scén filmu Dědictví se natáčela zde, v České ulici v...
30. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  15:22

Téměř čtyři desetiletí chodí lidé v centru Brna kolem budky s prodejnou květin. V létě to vypadalo,...

Obrazy z Ráje

Turnov
30. ledna 2026  15:20

Malby z Českého ráje a ráje ptačího autorky Aleny Antošové a její dcery Barbory si mohou...

Revitalizace Hlavní ulice v Ostrově bude letos pokračovat dalšími dvěma úseky

ilustrační snímek
30. ledna 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

Ostrov na Karlovarsku bude letos pokračovat v revitalizaci zelených ploch na středovém pásu na...

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Jaroslav Herda

  • Počet článků 510
  • Celková karma 10,59
  • Průměrná čtenost 454x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.