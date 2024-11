Jak jsem se ocitl v Hyde Parku

Výsledek našich snah a činů nás ne vždy zcela uspokojí, a to tím méně, čím více si odmítáme připustit, že i nezdar je mnohem lepší než třeba kopanec otrávenou botou zpředu do zadnice.

Bobíkům na Tower Bridge řekl jsem o splaškách na Times Square.

Neposlali mě s tím k čertu

ani do lampárny.

Sami mě odvezli do Hyde Parku s tím,

že bude fér usnadnit mi cestu tam,

kde bych se vymluvil,

když myslím na lumpárny.

*

All right, oh key,

vše podle pravidel.

A splašky?

*

Stále jsou na Times Square.