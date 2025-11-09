Jak chutnají dezinformace
Jak asi chutnají lži těm,
kdo jim potřebují věřit,
těm, kdo si přejí,
aby věřili jim také jiní,
těm, kdo předstírají,
že jim věří
a raději by byli,
kdyby to pravdy byly tvrdé jako křemeny,
jimiž dalo by se kamenovat?
A křepčit nad tím s pěnou u huby.
Chutnají jako pralinky.
Jak konejšivá pohlazení maminky.
Těšínská jablíčka.
Pro zajídání viny.
Jaroslav Herda
Povolební kňučáci
Tak už máme co jsme očekávali. Někdo předpokládal výsledek už dávno, někdo až později. A všichni budou chovat naději, že lépe bude dříve, než se zatím může zdát, když světem hýbe hloupost na kvadrát. A jako by to nestačilo...
Jaroslav Herda
Věřím v nevydání demokraticky (jako vždycky) vyvolených pánů
Zamyšlení nad fantaziemi o přátelství ze strachu mezi politiky, jimž hrozit mohlo by vydání k trestnímu stíhání.
Jaroslav Herda
Je končící vláda zázrakem přírody?
Inspirováno „diskusním“ příspěvkem: Martin Komarek 2. 11. 2025 10:05 Uliční výbor 5kloaky se už slézá. Kapesníčky, chlapci? Zdroj: https://blog.idnes.cz/jaroslavherda/post-coitum-triste.Bg25110068
Jaroslav Herda
Post coitum triste
Zatímco utichl smích nad slovy, že jsme ve válce, válka tiše spěla k jednomu ze svých cílů. Bez jediného výstřelu. Přesně podle bezchybného plánu pohlavárů.
Jaroslav Herda
Uzavřené diskuse a svoboda slova
Doplňující poznámka k článku pana Milana Hausnera „Diskuze o chovu gekončíků listoocasých uzavřena“ (Obrázek - Pixbay)
15 000 Kč/měsíc
