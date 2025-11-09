Jak chutnají dezinformace

Jak komu. Ovšem. Lze je chladnokrevně vyrábět a šířit. Lze je vítat jako šikovné lži. Lze jim podléhat a v pochybnostech se naládovat dalšími.

Jak asi chutnají lži těm,
kdo jim potřebují věřit,
těm, kdo si přejí,
aby věřili jim také jiní,
těm, kdo předstírají,
že jim věří
a raději by byli,
kdyby to pravdy byly tvrdé jako křemeny,
jimiž dalo by se kamenovat?
A křepčit nad tím s pěnou u huby.

Chutnají jako pralinky.
Jak konejšivá pohlazení maminky.
Těšínská jablíčka.
Pro zajídání viny.




Autor: Jaroslav Herda | neděle 9.11.2025 0:40 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 451
  • Celková karma 8,57
  • Průměrná čtenost 481x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

