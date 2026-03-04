I naši lidi si zaslouží pomoc

Pamětliv slov Kateřiny Konečné, rozhodl jsem se pomoci i našim lidem. Jako zbavitel od zlého. Od bolesti. Dobrou radou.

Vězte, že neměl jsem nejmenší tušení,

že čtenářům svým způsobuji bolení.

Snad ne dokonce trýzeň a z ní bušení srdce

jež vyvolat by mohlo u čtenáře strach,

že vyjančený až k infarktu myokardu obrátí se v prach

či jinak že by to s ním mohlo pádit ze strmého k smrti kopce.



A proto nyní spěchám slovem k bolavým těm nešťastníkům,

již závislými stali se na bolestivém čtení.

K těm, jejichž oči po mých rýmech lační jak po chlastu hrdla notoriků.


Příroda je to pro vás ku léčení od bolení.

V ní zkuste hledat čistou dokonalou poesii.

Jděte do zeleného háje a nebo ke všem šípkům.

Už první jarní květy jsou v ní k popatření.

Už bzukot včel je slyšet

a jarní písně ptáků.



Inspirováno diskusním príspěvkem:



Jakože nemám rád nevázané verše, vy je rozhodně pište.
Protože vaše okusy o rýmy čtenáře fyzicky bolí. Rozhodně víc, než celá ta vaše tzv. poezie.

Autor: Jaroslav Herda | středa 4.3.2026 0:41 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

Další články autora

Jaroslav Herda

Rozčarování z odhalení dezinformace

Teta Kateřina z Jirotkova Saturnina by pravděpodobně nesouhlasila, ale lež mívá někdy hodně dlouhé nohy.

3.3.2026 v 1:44 | Karma: 14,17 | Přečteno: 238x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Ukřížovaný prezident

Inspirováno blogem pana Václava Kříže Česká opozice propadla schizofrenii. Kolik přispěli na Ukrajinu prezident a opozice ?

1.3.2026 v 9:53 | Karma: 14,46 | Přečteno: 322x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Beze slov

Prázdná stránka se samozřejmě publikovat nedá, takže úplně beze slov to nebude. Tak to je vše do perexu.

27.2.2026 v 0:20 | Karma: 7,61 | Přečteno: 95x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Proč Prchal prchal?

Krátká výseč že života Prchala, o němž nikdo nepředpokládal, že by se mohl vydat cestou poctivého chlapa.

26.2.2026 v 21:46 | Karma: 9,67 | Přečteno: 167x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Jedeme dál otravou mediálním jedem

Ta naše stodola je pěkně stavěná, jen je v ní trochu horko. Snad nikdo už si nenalhává, že v ní jen přihořívá.

26.2.2026 v 9:33 | Karma: 9,85 | Přečteno: 196x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici
1. března 2026

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)
25. února 2026  10:42,  aktualizováno  11:10

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)
28. února 2026  18:35

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...
26. února 2026  12:37

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového...

Bronzový Mikeš stojí v Modřanech už měsíc. Jak socha chlupaté legendy přinesla čtvrti věhlas?

Mikeš ke králem Modřan už navždy.
25. února 2026

Pohádka o Mikešovi, toulavém kocourovi z Prahy 12, který si vysloužil nejen lásku místních...

Po více než šesti týdnech od tragické střelby se omezeně otevře úřad v Chřibské

ilustrační snímek
4. března 2026,  aktualizováno 

Městský úřad v Chřibské na Děčínsku se dnes v 8:00 poprvé od tragické střelby otevře pro veřejnost....

ÚS rozhodne o stížnosti muže, který kvůli omezené svéprávnosti nemůže kandidovat

ilustrační snímek
4. března 2026,  aktualizováno 

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti muže zbaveného svéprávnosti. Stěžuje si...

vydáno 4. března 2026  1:12

Na nádraží v Dejvicích přijela Monika. Poslaly ji sem pracovat Stavby železnic (dnes v 15:35 hod.).

vydáno 4. března 2026  1:11

Na nádraží v Dejvicích přijela Monika. Poslaly ji sem pracovat Stavby železnic (dnes v 15:35 hod.).

Jaroslav Herda

  • Počet článků 540
  • Celková karma 11,41
  • Průměrná čtenost 451x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.