I naši lidi si zaslouží pomoc
Vězte, že neměl jsem nejmenší tušení,
že čtenářům svým způsobuji bolení.
Snad ne dokonce trýzeň a z ní bušení srdce
jež vyvolat by mohlo u čtenáře strach,
že vyjančený až k infarktu myokardu obrátí se v prach
či jinak že by to s ním mohlo pádit ze strmého k smrti kopce.
A proto nyní spěchám slovem k bolavým těm nešťastníkům,
již závislými stali se na bolestivém čtení.
K těm, jejichž oči po mých rýmech lační jak po chlastu hrdla notoriků.
Příroda je to pro vás ku léčení od bolení.
V ní zkuste hledat čistou dokonalou poesii.
Jděte do zeleného háje a nebo ke všem šípkům.
Už první jarní květy jsou v ní k popatření.
Už bzukot včel je slyšet
a jarní písně ptáků.
Inspirováno diskusním príspěvkem:
Jakože nemám rád nevázané verše, vy je rozhodně pište.
Protože vaše okusy o rýmy čtenáře fyzicky bolí. Rozhodně víc, než celá ta vaše tzv. poezie.
Jaroslav Herda
Rozčarování z odhalení dezinformace
Teta Kateřina z Jirotkova Saturnina by pravděpodobně nesouhlasila, ale lež mívá někdy hodně dlouhé nohy.
Jaroslav Herda
Ukřížovaný prezident
Inspirováno blogem pana Václava Kříže Česká opozice propadla schizofrenii. Kolik přispěli na Ukrajinu prezident a opozice ?
Jaroslav Herda
Beze slov
Prázdná stránka se samozřejmě publikovat nedá, takže úplně beze slov to nebude. Tak to je vše do perexu.
Jaroslav Herda
Proč Prchal prchal?
Krátká výseč že života Prchala, o němž nikdo nepředpokládal, že by se mohl vydat cestou poctivého chlapa.
Jaroslav Herda
Jedeme dál otravou mediálním jedem
Ta naše stodola je pěkně stavěná, jen je v ní trochu horko. Snad nikdo už si nenalhává, že v ní jen přihořívá.
Na nádraží v Dejvicích přijela Monika. Poslaly ji sem pracovat Stavby železnic (dnes v 15:35 hod.).
- Počet článků 540
- Celková karma 11,41
- Průměrná čtenost 451x
