Hybridní válka – velká psina
Ne každý je ale takového nadhledu schopen. Většina lidí špatně snáší průnik do svého soukromí, i když vetřelec nezpůsobí žádnou škodu a není zřejmý ani motiv jeho návštěvy. Dokonce může na psychiku člověka působit mnohem hůře, když důvod návštěvy zůstává záhadou. Když se nic neztratí, není nic poničeno, žádný srozumitelný vzkaz. Nic, co by mohlo napovědět, kdo a proč.
Jen stopa po návštěvě. Pootevřené zásuvky, nedopalek cigarety v popelníku, otevřené album fotografií nebo použitý ručník vhozený do koše na odpadky.
Hledal tu někdo něco? Co? Kdo? Nebo to byl jen vzkaz: Vím(e)o tobě všechno - kdy odcházíš, kdy se vrátíš. Všechno. Proč mě (nás) zajímáš? Hádej. Je to varování? Hrozba? Hádej. Co bude následovat? Hádej.
Psychoterapeutům jsou dobře známy důsledky takových návštěv. Z detektivních příběhů známe ta duševní rozpoložení „navštívených“. Zvláště ženy nesou velmi těžce tyto situace. Prolomená hranice soukromí. Ztráta pocitu bezpečí, strach, někdy i nějaký čas neschopnost zůstat ve vlastním bytě, kde se kdosi všeho mohl dotýkat. Nechuť se dotýkat dotýkaného jako kdyby byt navštívil potkan z ulice. Nejlépe vše desinfikovat.
V podstatě stejná situace nastane, když nezvaní hosté navštíví byty politiků demokratické země a vyvstane důvodné podezření, že pachateli jsou příslušníci ruských tajných služeb. Možná je to důsledek právě té hybridní války, že někteří „naši lidi“ z toho mají gaudium (Odkaz ).
Odkaz
Odkaz
Jaroslav Herda
Co ještě nedávno nejhorší v světě bylo, nejhorším už není.
A proto možná čekat na tu změnu neskromné je. Na to, až bude líp a po vládě to žádat. Stačí se jenom trochu porozhlédnout. Vždyť je to tu stále. Stále líp.
Jaroslav Herda
Pepo, končíš!
Stačilo poskytnout vše, co potřebuje a prostor, který opanuje. A pak jen čekat s důvěrou, že nezklame. A tu to máme.
Jaroslav Herda
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Jaroslav Herda
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