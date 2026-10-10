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Hybridní válka – velká psina

Jaroslav Herda
Kdo ji vnímá s nadhledem a nepanikaří, může i v agentech ruských tajných služeb vidět zábavné chlapíky se zvláštním smyslem pro humor.

Ne každý je ale takového nadhledu schopen. Většina lidí špatně snáší průnik do svého soukromí, i když vetřelec nezpůsobí žádnou škodu a není zřejmý ani motiv jeho návštěvy. Dokonce může na psychiku člověka působit mnohem hůře, když důvod návštěvy zůstává záhadou. Když se nic neztratí, není nic poničeno, žádný srozumitelný vzkaz. Nic, co by mohlo napovědět, kdo a proč.
Jen stopa po návštěvě. Pootevřené zásuvky, nedopalek cigarety v popelníku, otevřené album fotografií nebo použitý ručník vhozený do koše na odpadky.
Hledal tu někdo něco? Co? Kdo? Nebo to byl jen vzkaz: Vím(e)o tobě všechno - kdy odcházíš, kdy se vrátíš. Všechno. Proč mě (nás) zajímáš? Hádej. Je to varování? Hrozba? Hádej. Co bude následovat? Hádej.

Psychoterapeutům jsou dobře známy důsledky takových návštěv. Z detektivních příběhů známe ta duševní rozpoložení „navštívených“. Zvláště ženy nesou velmi těžce tyto situace. Prolomená hranice soukromí. Ztráta pocitu bezpečí, strach, někdy i nějaký čas neschopnost zůstat ve vlastním bytě, kde se kdosi všeho mohl dotýkat. Nechuť se dotýkat dotýkaného jako kdyby byt navštívil potkan z ulice. Nejlépe vše desinfikovat.
V podstatě stejná situace nastane, když nezvaní hosté navštíví byty politiků demokratické země a vyvstane důvodné podezření, že pachateli jsou příslušníci ruských tajných služeb. Možná je to důsledek právě té hybridní války, že někteří „naši lidi“ z toho mají gaudium (Odkaz ).

Odkaz
Odkaz



Autor: Jaroslav Herda | sobota 10.10.2026 10:59 | karma článku: 0 | přečteno: 18x
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Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

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