Houkání sýčka

Je snadné nebýt pověrčivý, dokud si lidskou mysl nepodrobí skličující zkušenost s lidskou nemoudrostí.

Nebál se vlka nic.
A když se smečka vlků vytím svolávala k útoku na jeho stáda,
se svými komondory vždy jim vyšel směle vstříc.

Psi vždy se rádi vlkům pochlubili svými slušivými dredy.
Rád jim to dopřával.
Byl jejich kamarád.
Byl na ně hrdý.

Nebál se vlka nic
a nebyl ani pověrčivý.
Když například se okenice za bezvětří v okamžení samy otevřely,
když z ničeho nic na stole zaprskala vztekle a pak zhasla svíce,
kukačky na stěně když se po zahřmění zastavily
a zakukaly jako kdyby loučily se
a pak na zem zřítily se,
nedivil se.
Z klidu ho nevyvedly.

Jen maličkého sýčka obával se.
Jeho zlověstné houkaní neměl ten pastýř rád.
Kdykoli za soumraku uslyšel je,
nevycházel do bílého rána ze stavení.
Věděl, že dvakrát kdysi oslyšel to varování,
a pak mu krmil uši kravinami zpitomělý dezolát.












Autor: Jaroslav Herda | úterý 31.3.2026 19:12 | karma článku: 0 | přečteno: 24x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 550
  • Celková karma 11,04
  • Průměrná čtenost 447x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

