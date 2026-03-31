Houkání sýčka
Nebál se vlka nic.
A když se smečka vlků vytím svolávala k útoku na jeho stáda,
se svými komondory vždy jim vyšel směle vstříc.
Psi vždy se rádi vlkům pochlubili svými slušivými dredy.
Rád jim to dopřával.
Byl jejich kamarád.
Byl na ně hrdý.
Nebál se vlka nic
a nebyl ani pověrčivý.
Když například se okenice za bezvětří v okamžení samy otevřely,
když z ničeho nic na stole zaprskala vztekle a pak zhasla svíce,
kukačky na stěně když se po zahřmění zastavily
a zakukaly jako kdyby loučily se
a pak na zem zřítily se,
nedivil se.
Z klidu ho nevyvedly.
Jen maličkého sýčka obával se.
Jeho zlověstné houkaní neměl ten pastýř rád.
Kdykoli za soumraku uslyšel je,
nevycházel do bílého rána ze stavení.
Věděl, že dvakrát kdysi oslyšel to varování,
a pak mu krmil uši kravinami zpitomělý dezolát.
Jaroslav Herda
Nemažte trolly, vždyť možná je to bolí.
Jsou cesty, které končí v pýru mezi odlehlými divokými lučinami. Přesto se lidé po nich stále slepě vydávají.
Jaroslav Herda
„Jéé, vy nejste smířeni s tím, jak ty volby dopadly!“
A proč by měli? Hlavně že nikdo nikoho nevěší, nikdo nechystá puč. Volby jsou prostě fuč. Jednou dočkají se ti, podruhé oni.
Jaroslav Herda
V paprscích slunce když zalesknou se krovky potemníků
Může se začít zase stmívat, když okolnosti protínat se začnou v nepříznivé konstelaci dávající tomu šanci?
Jaroslav Herda
Dobrý den
Když přijde den, v němž něco nečekaně člověku se vlastní vinou zvrtne, měl by být rád, že nedopadl tak, aby se musel sebe sama začít bát.
Jaroslav Herda
Dva muži na Hradě?
Inspirováno blogem pana Václava Kříže: Pane prezidente, vzpamatujte se ! O metamorfózách prezidenta Petra Pavla
