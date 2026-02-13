Hlavu vzhůru, psavci této země!

Rada vlády pro duševní zdraví by měla hledat odpověď na otázku, proč a kolik voličů koalice se cítí jako poražení.

Přestaňte už klopit oči.
Na zemi nemůžete najít nic,
co pomůže vám hlavu vztyčit,
narovnat hřbet
a zády k svému sebeponížení konečně se otočit.

Tam najdete jen opráskané haraburdí,
tlejících zplesnivělých floskulí a manter svinčík,
v němž přehrabujete se jako peneři.

Kdo vám to uvěří?
To vaše nekončící skuhrání,
že někdo ty jediné správné pravdy vlastní
a s nimi ty jediné správné názory,
zatímco vám nezbývá nic než ponížené mlčení.
Vždyť vámi vyvolení zvítězili a vy s nimi.
Jak tedy můžete být umlčení?
Křičíte z plných plic, že mlčíte?
Jste normální?
Nebo snad skuhráte jen proto,
abyste jiným mohli nadávat do lepšolidí snadněji?

Autor: Jaroslav Herda | pátek 13.2.2026 10:43

Jaroslav Herda

  • Počet článků 525
  • Celková karma 11,25
  • Průměrná čtenost 457x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

