Hlavu vzhůru, psavci této země!
Přestaňte už klopit oči.
Na zemi nemůžete najít nic,
co pomůže vám hlavu vztyčit,
narovnat hřbet
a zády k svému sebeponížení konečně se otočit.
Tam najdete jen opráskané haraburdí,
tlejících zplesnivělých floskulí a manter svinčík,
v němž přehrabujete se jako peneři.
Kdo vám to uvěří?
To vaše nekončící skuhrání,
že někdo ty jediné správné pravdy vlastní
a s nimi ty jediné správné názory,
zatímco vám nezbývá nic než ponížené mlčení.
Vždyť vámi vyvolení zvítězili a vy s nimi.
Jak tedy můžete být umlčení?
Křičíte z plných plic, že mlčíte?
Jste normální?
Nebo snad skuhráte jen proto,
abyste jiným mohli nadávat do lepšolidí snadněji?
Jaroslav Herda
Nezlomný Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš je nezlomný. Pevný v svém postoji jak z bílého křemene skála. A se srdcem holuba míru. Na konci tunelu s ním vidím z války díru.
Jaroslav Herda
Ester Ledecká způsobila četná zranění. Hvězda, která zklamala.
Pohasl její svit či spíše záře. Jako by se na všech jejích minulých (a možná i budoucích) vítězstvích objevil kaz.
Jaroslav Herda
Exodus
Jak je zřejmé z titulku tématem je exodus. Každý zná dobře význam toho slova, takže není už co dodat.
Jaroslav Herda
Porcování Grónska
Provokace? Demonstrace síly? Happening? Ohromná legrace pro účastníky. Jak kdyby byli na cvičné zabijačce.
Jaroslav Herda
Než poloprezident, raději žádný prezident
Zamyšlení nad rolí současného prezidenta Petra Pavla v souvislosti s napětím v rozdělené společnosti.
67 500 000 Kč
