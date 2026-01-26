Hlas Hradu
Jak já rozumím tomu hlasu z Hradu?
Nechávám stranou,
co kdy měl kdo říci nebo o čem kdy měl kdo raději mlčet.
Jen pár slov o těch čtyřech bitevnících.
Ty na Ukrajinu by měly frčet navzdory primitivním výkřikům o válečných štváčích.
Výkřikům typickým pro Miroslava Ševčíka,
na jehož slova odpověď znal Lukáš Vlček.
Na slova jak z prázdného sudu.
Na věty vyslovené beze studu.
Jako by nevěděl, kde a proč leží fronta.
Jako by nevěděl, kdo poslal ty dva zabijáky,
kdo navštívili Vrbětice.
To klesli jsme už hodně hluboko s těmito lidmi v politice.
Jaroslav Herda
Borodjanka, Avdijivka, slova jak z dětské říkanky
Unavují mne a obtěžují ta nekončící ALE poté. A připomínají ta ALE ve větách těch, kdo v minulosti už se holedbali, že mír by chtěli, ALE...
Jaroslav Herda
V hospodě okotil se mobil
O tom, jak se v mobilním telefonu rodit mohou nové zprávy pro zasmání účastníků sociálních sítí.
Jaroslav Herda
Vzhůru již za mravní čistotu
Inspirováno blogem pana Josefa Nožičky: „Nevím, zda vím, co je zázrak...“ Někteří jistě, jiní možná převlékli si kdysi kabáty. Někteří mnohem později, se nestyděli za své aktuální obraty.
Jaroslav Herda
Nechte zpívat Pavlíčka
O vztahu voličů k výsledkům voleb. Inspirováno blogem pana Miroslava Pavlíčka: Nechte zpívat Fialu
Jaroslav Herda
Gazela
Alkohol je dozajista jednou z metel lidstva. Však kdyby zůstal doma ten, co nad ránem bezmála byl v baru nameten ...
