Hlas Hradu

Vláda se musí poslouchat, to je bez debat. A já ji poslouchám. Slyším ji. Uši si čistím. A slyším i ty politiky kolem ní.

Jak já rozumím tomu hlasu z Hradu?
Nechávám stranou,
co kdy měl kdo říci nebo o čem kdy měl kdo raději mlčet.
Jen pár slov o těch čtyřech bitevnících.
Ty na Ukrajinu by měly frčet navzdory primitivním výkřikům o válečných štváčích.
Výkřikům typickým pro Miroslava Ševčíka,
na jehož slova odpověď znal Lukáš Vlček.
Na slova jak z prázdného sudu.
Na věty vyslovené beze studu.
Jako by nevěděl, kde a proč leží fronta.
Jako by nevěděl, kdo poslal ty dva zabijáky,
kdo navštívili Vrbětice.
To klesli jsme už hodně hluboko s těmito lidmi v politice.







Odkaz

Autor: Jaroslav Herda | pondělí 26.1.2026 1:39 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Další články autora

Jaroslav Herda

Borodjanka, Avdijivka, slova jak z dětské říkanky

Unavují mne a obtěžují ta nekončící ALE poté. A připomínají ta ALE ve větách těch, kdo v minulosti už se holedbali, že mír by chtěli, ALE...

25.1.2026 v 10:38 | Karma: 16,47 | Přečteno: 442x | Společnost

Jaroslav Herda

V hospodě okotil se mobil

O tom, jak se v mobilním telefonu rodit mohou nové zprávy pro zasmání účastníků sociálních sítí.

22.1.2026 v 23:42 | Karma: 6,74 | Přečteno: 153x | Společnost

Jaroslav Herda

Vzhůru již za mravní čistotu

Inspirováno blogem pana Josefa Nožičky: „Nevím, zda vím, co je zázrak...“ Někteří jistě, jiní možná převlékli si kdysi kabáty. Někteří mnohem později, se nestyděli za své aktuální obraty.

22.1.2026 v 1:24 | Karma: 13,74 | Přečteno: 204x | Společnost

Jaroslav Herda

Nechte zpívat Pavlíčka

O vztahu voličů k výsledkům voleb. Inspirováno blogem pana Miroslava Pavlíčka: Nechte zpívat Fialu

20.1.2026 v 10:09 | Karma: 7,65 | Přečteno: 177x | Ostatní

Jaroslav Herda

Gazela

Alkohol je dozajista jednou z metel lidstva. Však kdyby zůstal doma ten, co nad ránem bezmála byl v baru nameten ...

20.1.2026 v 7:38 | Karma: 3,72 | Přečteno: 93x | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.
21. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  23. 1. 7:31

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů
25. ledna 2026  7:17

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...
23. ledna 2026  12:43

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)
19. ledna 2026  11:03

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se...

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...
20. ledna 2026  11:28

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských...

Přečkala války i změny režimů. Schindlerova pletárna plete už skoro dvě století

Martin Veselík, majitel Schindlerovy pletárny
26. ledna 2026,  aktualizováno 

V Krásné Lípě na Děčínsku stojí tovární budova, která v sobě nese víc než jen průmyslovou minulost...

Z ajťáka úspěšným truhlářem. Podnikatel zachránil upadající podnik

Michal Navrátil, ředitel fabriky Dřevodílo.
26. ledna 2026,  aktualizováno 

Jedenačtyřicetiletý Michal Navrátil pracoval dříve jako ajťák, dokonce měl i svou IT firmu. Před...

Vzpomínky na nejbližší zatavil Dalibor Novák do skla

Dalibor Novák, zakladatel společnosti Memory Crystal
26. ledna 2026,  aktualizováno 

První skleněnou urnu navrhl v roce 1999, o sedm let později vyvinul památeční sklo. Zakladatel a...

Ví, co si skutečně myslí. Podnikatelka čte v lidském podvědomí

Hana Kloučková, Confess
26. ledna 2026,  aktualizováno 

Na začátku byly dvě kamarádky z marketingu a touha zjistit, co v reklamě doopravdy funguje. Cestu...

Jaroslav Herda

  • Počet článků 503
  • Celková karma 10,58
  • Průměrná čtenost 456x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.