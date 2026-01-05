Grčálkovic jablůňka

Tématem je již mnohokrát a věru dosud marně odsuzované zcizování klenotů duševního vlastnictví - geniálních titulků, do nichž si zlořečení autoři odívají svá mrzká dílka, aby se tak mohli chlubit cizím vzácným peřím.

Ej, zplaněla Grčálkovic ogarovi jablůňka.
To proto, že byla ničemná a křehůňká.
Nepomohly ani rouby vyřezané při měsíčku.
To proto, že ukradl je v noci v sadě u Pšeničků.

Ej, ogare, chcípne tobě to daremné tvoje křáčí.
To proto, že andělé se od té noci na tě mračí.
To proto, že nejsi ty jako pantáta Pšenička.
To proto, že poberta jsi,
scvrkla se ti větvička.









Autor: Jaroslav Herda | pondělí 5.1.2026 18:47

Jaroslav Herda

  • Počet článků 482
  • Celková karma 10,61
  • Průměrná čtenost 468x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

