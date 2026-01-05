Grčálkovic jablůňka
Ej, zplaněla Grčálkovic ogarovi jablůňka.
To proto, že byla ničemná a křehůňká.
Nepomohly ani rouby vyřezané při měsíčku.
To proto, že ukradl je v noci v sadě u Pšeničků.
Ej, ogare, chcípne tobě to daremné tvoje křáčí.
To proto, že andělé se od té noci na tě mračí.
To proto, že nejsi ty jako pantáta Pšenička.
To proto, že poberta jsi,
scvrkla se ti větvička.
Jaroslav Herda
Ne každý, kdo umí číst a psát, je schopen vždy pochopit text kodexu blogera.
Člověk může být něčím rozrušen a v momentální ztrátě pozornosti si může chybně vysvětlit bod 19 kodexu blogera.
Jaroslav Herda
Géniové nemusejí být šílení (ale mohou)
Jsou mezi nimi lidé nenápadní a skromní, ale i pyšní, nadutí a ješitní, přecitlivělí na jakoukoli kritiku.
Jaroslav Herda
Obhájce novoročního projevu Tomia Okamury mohl být zábavnější
Inspirováno článkem „Okamura jako Jan Hus“ Jana Lněničky. Autor promarnil příležitost rozesmát čtenáře.
Jaroslav Herda
Nestáhli ji z kůže
„Gratuluji, tolik vydaných článků, dnešní má číslo 500. Namísto odměny, například zařazení do zaujálů, ho vyhodili z hlavní strany. To ten nový rok tady hezky začal.“
Jaroslav Herda
Den vlajky
O pokusu Andreje Babiše nabídnout občanům tmelivo, jež by nám slušelo stejně jako vyhrnuté rukávy a jeden společný konec provazu.
|Další články autora
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Nejen hokejová Dukla. V Horácké aréně budou hrát i světoví tenisté či basketbalisté
Světové poháry v biatlonu a horských kol v cross country, kvalifikace na mistrovství světa v...
Led, pohyb a radost. Sklouzněte se po bruslích pod širým nebem i po Novém roce
Bruslení pod širým nebem bude možné i v roce 2026 díky projektu JdemeBruslit, který propojuje...
Značka, která bavila hráče, končí. Asus už nové mobily vyrábět nebude
Z mobilního trhu mizí další známé jméno. Tchajwanský Asus, který si získal fanoušky především díky...
Auto u Příbrami srazilo muže a ženu s kočárkem, muž a dítě jsou zranění
Na silnici I/4 u příbramské části Bytíz srazilo v pondělí odpoledne osobní auto muže a ženu s...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 482
- Celková karma 10,61
- Průměrná čtenost 468x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/