Géniové nemusejí být šílení (ale mohou)

Jsou mezi nimi lidé nenápadní a skromní, ale i pyšní, nadutí a ješitní, přecitlivělí na jakoukoli kritiku.

Na přesvědčení o vlastní genialitě není nic, co bychom měli odsuzovat nebo hodnotit jako přebujelou sebedůvěru nebo patologické pocity nadřazenosti, neboť genialita projevující se v oborech uměleckých i exaktních je většinou snadno prokazatelná (výrazně přesahující schopnosti většiny populace).
Pokud je však génius přesvědčen o své genialitě a současně reaguje na umírněnou kritiku vztahující se k jeho jediné nepříliš vydařené větě tak, že je vnitřně puzen vyhledat obranné prostředky ležící mimo dosah racionální mysli a elementární logiky, může být jeho genialita neoprávněně zpochybňována. Neoprávněně proto, že i geniové mívají své slabosti, které nijak neumenšují jejich genialitu v daném oboru, neřkuli v oborech, jak je tomu možná u zakladatele hnutí Tupohlaví pana Jana Lněničky.
Proč NĚKDY i géniové reagují na dobře míněnou a srozumitelně zdůvodněnou výtku jako malé rozcapené děti? Protože přesvědčeni o své výjimečnosti se cítí být kritikou zaskočeni a poníženi. A to zvláště tehdy, je-li oprávněná a srozumitelně zdůvodněná. Pak jim nezbývá než trvat na svém a snažit se zvednout z té nížiny, v níž se emočně ocitli. Zpět nahoru to ale nejde jinak, než se pokusit dostat „nepřítele“ ještě níž – ponížit ho.
Tématem mého článku, na nějž reagoval pan Lněnička byla jeho zcela zbytečná pozornost k tomu jak kdo vypadá, což je z podobného soudku jako vyhýbaní se předmětu tématu a útěky k hodnocení ad hominem. Odkaz

To zjevně pan Lněnička nepochopil, což jen potvrzuje, že jeho genialita (o níž je přesvědčen) má své hranice mimo obory, v nichž ji snad prokázal.
To lze v tomto konkrétním případě snadno doložit tím, jak se vypořádal s mojí výtkou k potřebě vyvozovat z tělesné konstituce Ruslana Stefančuka nesmyslné souvislosti – trval na svém:

Sebekriticky přiznávám, že pan Herda má pravdu: jen vtipný titulek nestačí! Aspoň fyzickou konstituci předsedy ukrajinského parlamentu Ruslana Stefančuka jsem mohl dát do souvislosti s daleko větší afinitou jeho odulé postavy k pošlapání Pravdy.
Zdroj: Odkaz
Věřím, že by uzdu své fantazie přidržel zkrátka v hodnocení například herečky Heleny Růžičkové.

Jeho ochota vyprodukovat nesmyslná, ničím nepodložená hodnocení ad hominem zrozená v jeho rozjitřené fantazii a prezentovaná jako zjištěné skutečnosti působí tragikomicky v souvislosti s jeho slovy o zpětné vazbě, na niž on sám reaguje jako pod vlivem narkotik, neboť napsal:
Že jsem jistě přesvědčen o své velikosti. Že se obávám zpětné vazby. Že jsem domýšlivý.
To je opravdu pozoruhodná reakce na jedinou výtku týkající se jeho pozornosti věnované vzezření člověka.
I když nevím, v jakém druhu lidské činnosti se pan Lněnička cítí být géniem, jsem si jist, že někdy naráží na hranice své geniality i ve věcech, k jejichž pochopení jiným lidem stačí i podprůměrná inteligence, aniž by se jim to muselo opakovat.
Tak tedy – zpětné vazby pod svými blogy jsem se vzdal, neboť krmení trollů není tím, čemu jsem ochoten pod svými texty věnovat čas. Samozřejmě chápu, že toto moje rozhodnutí může v některých lidech otevírat dávné rány a vyvolávat v nich nastřádané pocity odmítnutí probouzející agresivní reakce, v nichž projektují obrazy svých viníků do kdekoho. Nemohou za to, že moje rozhodnutí neotevírat diskuse pod svými texty potřebují ve své nepříčetnosti veřejně prezentovat jako zbabělost, neboť představa mojí zbabělosti jim umožňuje jinou představu o sobě samých. Stručně řečeno: Ten by se divil, jak bych mu to geniálně nandal, kdyby mu „jeho křehká psýcha“ nebránila otevřít diskusi.
Co se týče mých jazykových prostředků, chápu, potřebu pana Lněničky se jim vysmívat.


Autor: Jaroslav Herda | pondělí 5.1.2026 10:54 | karma článku: 4,76 | přečteno: 57x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 480
  • Celková karma 10,86
  • Průměrná čtenost 469x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

