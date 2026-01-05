Géniové nemusejí být šílení (ale mohou)
Na přesvědčení o vlastní genialitě není nic, co bychom měli odsuzovat nebo hodnotit jako přebujelou sebedůvěru nebo patologické pocity nadřazenosti, neboť genialita projevující se v oborech uměleckých i exaktních je většinou snadno prokazatelná (výrazně přesahující schopnosti většiny populace).
Pokud je však génius přesvědčen o své genialitě a současně reaguje na umírněnou kritiku vztahující se k jeho jediné nepříliš vydařené větě tak, že je vnitřně puzen vyhledat obranné prostředky ležící mimo dosah racionální mysli a elementární logiky, může být jeho genialita neoprávněně zpochybňována. Neoprávněně proto, že i geniové mívají své slabosti, které nijak neumenšují jejich genialitu v daném oboru, neřkuli v oborech, jak je tomu možná u zakladatele hnutí Tupohlaví pana Jana Lněničky.
Proč NĚKDY i géniové reagují na dobře míněnou a srozumitelně zdůvodněnou výtku jako malé rozcapené děti? Protože přesvědčeni o své výjimečnosti se cítí být kritikou zaskočeni a poníženi. A to zvláště tehdy, je-li oprávněná a srozumitelně zdůvodněná. Pak jim nezbývá než trvat na svém a snažit se zvednout z té nížiny, v níž se emočně ocitli. Zpět nahoru to ale nejde jinak, než se pokusit dostat „nepřítele“ ještě níž – ponížit ho.
Tématem mého článku, na nějž reagoval pan Lněnička byla jeho zcela zbytečná pozornost k tomu jak kdo vypadá, což je z podobného soudku jako vyhýbaní se předmětu tématu a útěky k hodnocení ad hominem. Odkaz
To zjevně pan Lněnička nepochopil, což jen potvrzuje, že jeho genialita (o níž je přesvědčen) má své hranice mimo obory, v nichž ji snad prokázal.
To lze v tomto konkrétním případě snadno doložit tím, jak se vypořádal s mojí výtkou k potřebě vyvozovat z tělesné konstituce Ruslana Stefančuka nesmyslné souvislosti – trval na svém:
Sebekriticky přiznávám, že pan Herda má pravdu: jen vtipný titulek nestačí! Aspoň fyzickou konstituci předsedy ukrajinského parlamentu Ruslana Stefančuka jsem mohl dát do souvislosti s daleko větší afinitou jeho odulé postavy k pošlapání Pravdy.
Zdroj: Odkaz
Věřím, že by uzdu své fantazie přidržel zkrátka v hodnocení například herečky Heleny Růžičkové.
Jeho ochota vyprodukovat nesmyslná, ničím nepodložená hodnocení ad hominem zrozená v jeho rozjitřené fantazii a prezentovaná jako zjištěné skutečnosti působí tragikomicky v souvislosti s jeho slovy o zpětné vazbě, na niž on sám reaguje jako pod vlivem narkotik, neboť napsal:
Že jsem jistě přesvědčen o své velikosti. Že se obávám zpětné vazby. Že jsem domýšlivý.
To je opravdu pozoruhodná reakce na jedinou výtku týkající se jeho pozornosti věnované vzezření člověka.
I když nevím, v jakém druhu lidské činnosti se pan Lněnička cítí být géniem, jsem si jist, že někdy naráží na hranice své geniality i ve věcech, k jejichž pochopení jiným lidem stačí i podprůměrná inteligence, aniž by se jim to muselo opakovat.
Tak tedy – zpětné vazby pod svými blogy jsem se vzdal, neboť krmení trollů není tím, čemu jsem ochoten pod svými texty věnovat čas. Samozřejmě chápu, že toto moje rozhodnutí může v některých lidech otevírat dávné rány a vyvolávat v nich nastřádané pocity odmítnutí probouzející agresivní reakce, v nichž projektují obrazy svých viníků do kdekoho. Nemohou za to, že moje rozhodnutí neotevírat diskuse pod svými texty potřebují ve své nepříčetnosti veřejně prezentovat jako zbabělost, neboť představa mojí zbabělosti jim umožňuje jinou představu o sobě samých. Stručně řečeno: Ten by se divil, jak bych mu to geniálně nandal, kdyby mu „jeho křehká psýcha“ nebránila otevřít diskusi.
Co se týče mých jazykových prostředků, chápu, potřebu pana Lněničky se jim vysmívat.
Jaroslav Herda
Obhájce novoročního projevu Tomia Okamury mohl být zábavnější
Inspirováno článkem „Okamura jako Jan Hus“ Jana Lněničky. Autor promarnil příležitost rozesmát čtenáře.
Jaroslav Herda
Nestáhli ji z kůže
„Gratuluji, tolik vydaných článků, dnešní má číslo 500. Namísto odměny, například zařazení do zaujálů, ho vyhodili z hlavní strany. To ten nový rok tady hezky začal.“
Jaroslav Herda
Den vlajky
O pokusu Andreje Babiše nabídnout občanům tmelivo, jež by nám slušelo stejně jako vyhrnuté rukávy a jeden společný konec provazu.
Jaroslav Herda
„Kde se vzali dezoláti“
Obhajoba úryvku z díla Veroniky Valíkové Šubové, nikoli recenze, jen všimka k tomu, co mohlo být čtenáři přehlédnuto.
Jaroslav Herda
Donalde, dej mi čas na válku.
Navzdory zabijáckým dronům na Valdaji ukrajinské vlajky nikdy nezavlají. Oficiální ruské zdroje informovaly, že hodlají revidovat svou vyjednávací pozici vůči Kyjevu.
|Další články autora
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Platy povyskočí o jednotky procent. Těžaři už vědí, jak na tom letos budou
Ta tam je nejspíš doba, kdy firmy kvůli rostoucí inflaci a přetahování zaměstnanců poměrně výrazně...
Javory v centru Brna pokácejí kvůli stavbě kolektoru, zvažované přesazení padlo
Dva vzrostlé javory v České ulici v centru Brna musejí ustoupit stavbě kolektoru, pokácí je ještě v...
Zloděj vykrádal šatny stadionů. Chytil ho policista, ani si nestihl sundat brusle
Krádeže v šatnách zimních sportovních stadionů po celé České republice může mít na svědomí...
Česko hraje v noci o zlato! Finále MS dvacítek se Švédskem startuje ráno ve 2.30
České hokejové juniory čeká dnes v noci boj o zlaté medaile. Zápas, ve kterém vyzvou Švédy, začíná...
Pronájem klimatizované podkrovní kanceláře 77 m2 Praha 4, Táborská
Táborská, Praha 4 - Nusle, okres Praha
9 500 Kč/měsíc
- Počet článků 480
- Celková karma 10,86
- Průměrná čtenost 469x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/