Gazela
Dávno se setmělo,
když na baru dopíjel svou nepočítanou již sklenku.
Za sebou řadu nezdarů,
před sebou svítání a prázdný den.
Nechtělo se mu jít do toho ticha venku.
Ze šumu hlasů bezejmenných hostů.
Z azylu baru Čert to vem.
Nad ránem prošla kolem něho žena
s tmavýma hlubokýma očima.
Rukávem kašmírových šatů otřela se o něj trochu.
Jako by jemně dotkla se ho hebká ochočená gazela.
Jaroslav Herda
Maják Petr Pavel
Inspirováno blogem pana Jiřího Jurčáka: Petr Pavel - morální maják, vysoce čnící nejen nad Palachovým hrobem
Jaroslav Herda
Povolební plačky
Ostruhy, tituly, zásluhy a cenné zkušenosti. A přesto nedostanou vždy, co si tolik přáli. No není tohle k zlosti?
Jaroslav Herda
Antoine
V roce 2000 byly trosky jeho letounu nalezeny ve Středozemním moři poblíž francouzského přístavu Marseille.
Jaroslav Herda
Utopenci
To by se nám vegetariánům nestalo, odtušili zádumčiví sobi putující pod polární září nekonečnou chladnou plání.
Jaroslav Herda
Kde mají hnízdo bubáci
Inspirováno slovy Andreje Babiše, jenž obává se soudců české justice, kterou sice nezpochybňuje, ale...velký slovenský člověk nikdy neví.
