Gazela

Alkohol je dozajista jednou z metel lidstva. Však kdyby zůstal doma ten, co nad ránem bezmála byl v baru nameten ...



Dávno se setmělo,
když na baru dopíjel svou nepočítanou již sklenku.
Za sebou řadu nezdarů,
před sebou svítání a prázdný den.
Nechtělo se mu jít do toho ticha venku.
Ze šumu hlasů bezejmenných hostů.
Z azylu baru Čert to vem.

Nad ránem prošla kolem něho žena
s tmavýma hlubokýma očima.
Rukávem kašmírových šatů otřela se o něj trochu.
Jako by jemně dotkla se ho hebká ochočená gazela.
















Autor: Jaroslav Herda | úterý 20.1.2026 7:38 | karma článku: 0 | přečteno: 16x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 498
  • Celková karma 10,46
  • Průměrná čtenost 458x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

