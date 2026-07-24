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Fanouš jako břitva

Lidé píší Andreji Babišovi různá doporučení. Ta, která byla na druhé straně jeho poznámek, zaujala.



A není divu. Nepsal je obyčejný fanoušek. Byl to fanouš jako břitva, jak řemen. Žádné oslovení. Žádné: Vážený pane premiére, za vše, co děláte pro naše lidi, děkuji Vám vřele.
Strohé jak příkaz, direktiva, propozice od mocného úředníka anebo řídícího důstojníka. A přitom byly to jen rady od občana, který nabyl dojmu, že prezident Pavel moc už si na Hradě fouká, ne – li přímo s vládou směle mává, jak kdyby patřila mu republika.
Fanouši tajemný, vystrč zadek zpoza buku. Byl jsi ty, kdo radil Babišovi, aby rozhořčený na tiskovce zvedl ruku s článkem Holoubkovým o fanatickém kantorovi, jenž ratolesti členů hnutí ANO vystavil ponížení mučedníků, stresu a strachu v šíleném prý tlaku a který stejně jako ty je dodnes neznámý?
K tématu doporučení od neznámého fanouška mne zaujal text Zlého pana Misantropa z 20. července (Facebook), jenž začíná takto:
„Podívejte se na ten nejnovější hit. Náš pan premiér Andrej Babiš si sedne před kameru, do ruky vezme papír s rozpočtovými čísly a s tím svým klasickým výrazem nám čte, jak skvěle hospodaří.
Jenže se u toho trochu zapomene, papír zvedne do výšky a ukáže národu jeho druhou stranu. A tam se na nás ve vysokém rozlišení směje růžovým zvýrazňovačem obtažená komunikační karta, detailní manuál na to, jak naložit s prezidentem Pavlem.“


Odkaz

Autor: Jaroslav Herda | pátek 24.7.2026 9:49 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

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Jaroslav Herda

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Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

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