Fanouš jako břitva
A není divu. Nepsal je obyčejný fanoušek. Byl to fanouš jako břitva, jak řemen. Žádné oslovení. Žádné: Vážený pane premiére, za vše, co děláte pro naše lidi, děkuji Vám vřele.
Strohé jak příkaz, direktiva, propozice od mocného úředníka anebo řídícího důstojníka. A přitom byly to jen rady od občana, který nabyl dojmu, že prezident Pavel moc už si na Hradě fouká, ne – li přímo s vládou směle mává, jak kdyby patřila mu republika.
Fanouši tajemný, vystrč zadek zpoza buku. Byl jsi ty, kdo radil Babišovi, aby rozhořčený na tiskovce zvedl ruku s článkem Holoubkovým o fanatickém kantorovi, jenž ratolesti členů hnutí ANO vystavil ponížení mučedníků, stresu a strachu v šíleném prý tlaku a který stejně jako ty je dodnes neznámý?
K tématu doporučení od neznámého fanouška mne zaujal text Zlého pana Misantropa z 20. července (Facebook), jenž začíná takto:
„Podívejte se na ten nejnovější hit. Náš pan premiér Andrej Babiš si sedne před kameru, do ruky vezme papír s rozpočtovými čísly a s tím svým klasickým výrazem nám čte, jak skvěle hospodaří.
Jenže se u toho trochu zapomene, papír zvedne do výšky a ukáže národu jeho druhou stranu. A tam se na nás ve vysokém rozlišení směje růžovým zvýrazňovačem obtažená komunikační karta, detailní manuál na to, jak naložit s prezidentem Pavlem.“
Jaroslav Herda
Na dobytčí cestě
Jen malé povšimnutí. Jen pár slov o vývoji, jenž opakem je pokroku. O svobodě trousit lívance. Větrat si k tomu do kroku.
Jaroslav Herda
Pěst na oko
Jak název přesvědčivě napovídá, tématem je něco zřejmého, nepřehlédnutelného, co poutá pozornost vzniklým kontrastem.
Jaroslav Herda
Jakou má místní klika asi moc nebo alespoň mocinku?
Inspirováno diskusním příspěvkem pana Martina Komárka: 29. 6. 2026 10:54 "To ovšem místní klice té jediné pravdy a hodnot, nic neříká.“
Jaroslav Herda
Ústavní puč
Mnohý občan nevěřícně čučí na to. Odhadnout se snaží, co tu pučí v koutě NATO. Přinejmenším o puči tu někdo hlučí.
Jaroslav Herda
Ústavní soud České republiky zrušil prezidentovi zaracha
Jak lze vnímat obsah včerejších vyjádření Petra Macinky a Tomia Okamury k rozhodnutí Ústavního soudu
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