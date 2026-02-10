Exodus

Jak je zřejmé z titulku tématem je exodus. Každý zná dobře význam toho slova, takže není už co dodat.

Když v slábnoucím přísvitu vyhasínaly naděje na nový úsvit prchlých šancí,
nezbývalo, než vkročit do neznámé, tušené jen krajiny.
Opustit tu pro ně uzavírající se a do minulosti mizející louži.
Posbírat všechna těšínská jablíčka konejšivých představ,
že se i tady musí, musí dát se žít.

Potom nad sebou pod okapem rozevřeli vetché potrhané parasoly
a v blátě tiše snili, že jednou zase bude líp.

Autor: Jaroslav Herda | úterý 10.2.2026 23:53 | karma článku: 0 | přečteno: 5x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 522
  • Celková karma 11,23
  • Průměrná čtenost 458x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

