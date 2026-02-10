Exodus
Když v slábnoucím přísvitu vyhasínaly naděje na nový úsvit prchlých šancí,
nezbývalo, než vkročit do neznámé, tušené jen krajiny.
Opustit tu pro ně uzavírající se a do minulosti mizející louži.
Posbírat všechna těšínská jablíčka konejšivých představ,
že se i tady musí, musí dát se žít.
Potom nad sebou pod okapem rozevřeli vetché potrhané parasoly
a v blátě tiše snili, že jednou zase bude líp.
Jaroslav Herda
Porcování Grónska
Provokace? Demonstrace síly? Happening? Ohromná legrace pro účastníky. Jak kdyby byli na cvičné zabijačce.
Jaroslav Herda
Než poloprezident, raději žádný prezident
Zamyšlení nad rolí současného prezidenta Petra Pavla v souvislosti s napětím v rozdělené společnosti.
Jaroslav Herda
Věděl Joe Biden, kdo je Petr Fiala?
Tématem tohoto blogu je identifikace českých politiků v cíli jejich cest bez využití daktyloskopie nebo jiných indicií.
Jaroslav Herda
Babiš není Slabiš
Navzdory tomu, že je Andrej Babiš v poslední době kritizován jako slabý premiér, určitě to není setrvalý stav. Když si vyhrne rukávy, není Slabiš.
Jaroslav Herda
Svoloč
I pro nešťastně příkrá vyjádření mohou existovat polehčující okolnosti, pokud reagují na chování, jež pojmenovat zde v perexu asi vhodné není.
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
