Dva muži na Hradě?

Inspirováno blogem pana Václava Kříže: Pane prezidente, vzpamatujte se ! O metamorfózách prezidenta Petra Pavla

Koho to tedy máme na Hradě?
Je možné, že prezident má dvojníka?
Nebo snad je to rozdvojená osobnost,
která našemu pochopení uniká
tím jak se téměř před očima mění?
Nemá už trojníka?
Je z čeho vybírat.
Zelená guma posmívaná,
že jako na provázcích marioneta vlastního slova schopná není,
natož pak rozhodnutí bez těch, kdo s ní cvičí.
Nebo ten chlap, který riskoval krk,
aby Francouze dostal z obklíčení?
Stačí?
Prd.
Čech vlastenec může být hrd
na to, co všechno Čechům z hlav ven se tlačí.
Radujme se, veselme se, narodil se nám prezident třetí.
Už není to ten blbeček,
co umí jen poslouchat rozkazy.
Ten, který musí na všechno se ptát přítele po boku,
aby pak před kamerou nebyl v řiti.

Třetího prezidenta pan Václav Kříž nám objevil.
Generála, jenž dosud železné své košile se nezbavil.
V ní zvykl si vydávat rozkazy a rozhodovat.
K obavám našich občanů pan Kříž i své obavy připojil
v upřímné naději, že Petr Pavel není Pinochet.
Já dodávám jen - nelítostná tvrdá junta, to je téma!
Už ne prezident punťa.
Junta a samozřejmě také statní rozpočet











Autor: Jaroslav Herda | sobota 21.3.2026 8:49 | karma článku: 8,83 | přečteno: 145x

Další články autora

Jaroslav Herda

Naše kultura nezhyne ani kvůli škrtům ani kvůli zkratům

Inspirováno blogem paní Veroniky Valíkové Šubové „Kvůli škrtům v rozpočtu naše kultura nezhyne“.

20.3.2026 v 12:11 | Karma: 12,65 | Přečteno: 206x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Několik vět

Inspirováno atmosférou ve společnosti, rovněž vzpomínkou na petici Několik vět z června roku 1989.

18.3.2026 v 3:52 | Karma: 11,60 | Přečteno: 176x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Nevyslovené otázky Václava Moravce

Jaký ohlas by měly poslední Otázky Václava Moravce, kdyby se zúčastněných politiků zeptal na tři roky starou záležitost?

17.3.2026 v 19:03 | Karma: 10,99 | Přečteno: 320x | Diskuse | Politika

Jaroslav Herda

Nesnesli Moravce z Kavčích Hor do Vltavy

Konec otázek Václava Moravce nepřekvapil. Byl logickým výsledkem měnící se atmosféry ve společnosti.

16.3.2026 v 10:52 | Karma: 13,21 | Přečteno: 269x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

I naši lidi si zaslouží pomoc

Pamětliv slov Kateřiny Konečné, rozhodl jsem se pomoci i našim lidem. Jako zbavitel od zlého. Od bolesti. Dobrou radou.

4.3.2026 v 0:41 | Karma: 9,76 | Přečteno: 245x | Diskuse | Poezie a próza
Nejčtenější

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard
16. března 2026,  aktualizováno  18:53

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...
17. března 2026  13:43,  aktualizováno  13:56

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.
15. března 2026

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).
20. března 2026  10:07,  aktualizováno  14:30

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)
19. března 2026  15:39

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...

Začalo to vnuknutím, teď plete stovky pomlázek. Získané peníze dává charitě

Dobrovolník, lesák a košíkář Martin Hubený ze Žimutic na Českobudějovicku plete...
21. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Martin Hubený ze Žimutic na Českobudějovicku už šestým rokem plete nejen s kamarády tradiční...

Cyklistika jako životní styl. Své neuvěřitelné triky na Prague Bike Fest předvedou i šílenci

Již počtvrté přinese cyklozačátečníkům i fanouškům inspiraci a dávku adrenalinu.
21. března 2026  11:31

Na pražském Výstavišti se na konci dubna chystají dva dny plné adrenalinu, inspirace i zábavy pro...

Lidé museli utéct z Ikey na Černém Mostě, dělníci omylem spustili požární hlásič

K obchodnímu domu Ikea v Praze na Černém Mostě vyjížděli hasiči kvůli spuštění...
21. března 2026  10:32,  aktualizováno  10:59

K obchodnímu domu Ikea u nákupního centra Černý Most vyjížděli v sobotu dopoledne hasiči. Podle...

Českomoravská v novém. Jak ale vypadala dřív? Porovnejte fotky před rekonstrukcí a po ní

Ve stanici metra Českomoravská spadl člověk do kolejiště. (26.8.2021)
21. března 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Stanice metra Českomoravská se po více než roční nákladné rekonstrukci vrátila v pátek dopoledne...

Jaroslav Herda

  • Počet článků 545
  • Celková karma 11,22
  • Průměrná čtenost 450x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.