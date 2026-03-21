Dva muži na Hradě?
Koho to tedy máme na Hradě?
Je možné, že prezident má dvojníka?
Nebo snad je to rozdvojená osobnost,
která našemu pochopení uniká
tím jak se téměř před očima mění?
Nemá už trojníka?
Je z čeho vybírat.
Zelená guma posmívaná,
že jako na provázcích marioneta vlastního slova schopná není,
natož pak rozhodnutí bez těch, kdo s ní cvičí.
Nebo ten chlap, který riskoval krk,
aby Francouze dostal z obklíčení?
Stačí?
Prd.
Čech vlastenec může být hrd
na to, co všechno Čechům z hlav ven se tlačí.
Radujme se, veselme se, narodil se nám prezident třetí.
Už není to ten blbeček,
co umí jen poslouchat rozkazy.
Ten, který musí na všechno se ptát přítele po boku,
aby pak před kamerou nebyl v řiti.
Třetího prezidenta pan Václav Kříž nám objevil.
Generála, jenž dosud železné své košile se nezbavil.
V ní zvykl si vydávat rozkazy a rozhodovat.
K obavám našich občanů pan Kříž i své obavy připojil
v upřímné naději, že Petr Pavel není Pinochet.
Já dodávám jen - nelítostná tvrdá junta, to je téma!
Už ne prezident punťa.
Junta a samozřejmě také statní rozpočet
Jaroslav Herda
Naše kultura nezhyne ani kvůli škrtům ani kvůli zkratům
Inspirováno blogem paní Veroniky Valíkové Šubové „Kvůli škrtům v rozpočtu naše kultura nezhyne“.
Jaroslav Herda
Několik vět
Inspirováno atmosférou ve společnosti, rovněž vzpomínkou na petici Několik vět z června roku 1989.
Jaroslav Herda
Nevyslovené otázky Václava Moravce
Jaký ohlas by měly poslední Otázky Václava Moravce, kdyby se zúčastněných politiků zeptal na tři roky starou záležitost?
Jaroslav Herda
Nesnesli Moravce z Kavčích Hor do Vltavy
Konec otázek Václava Moravce nepřekvapil. Byl logickým výsledkem měnící se atmosféry ve společnosti.
Jaroslav Herda
I naši lidi si zaslouží pomoc
Pamětliv slov Kateřiny Konečné, rozhodl jsem se pomoci i našim lidem. Jako zbavitel od zlého. Od bolesti. Dobrou radou.
|Další články autora
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Začalo to vnuknutím, teď plete stovky pomlázek. Získané peníze dává charitě
Martin Hubený ze Žimutic na Českobudějovicku už šestým rokem plete nejen s kamarády tradiční...
Cyklistika jako životní styl. Své neuvěřitelné triky na Prague Bike Fest předvedou i šílenci
Na pražském Výstavišti se na konci dubna chystají dva dny plné adrenalinu, inspirace i zábavy pro...
Lidé museli utéct z Ikey na Černém Mostě, dělníci omylem spustili požární hlásič
K obchodnímu domu Ikea u nákupního centra Černý Most vyjížděli v sobotu dopoledne hasiči. Podle...
Českomoravská v novém. Jak ale vypadala dřív? Porovnejte fotky před rekonstrukcí a po ní
Stanice metra Českomoravská se po více než roční nákladné rekonstrukci vrátila v pátek dopoledne...
