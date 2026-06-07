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Dva měsíce prázdnin si pan učitel zaslouží

Aktuálně k prázdninám za dveřmi. Inspirováno blogem pana Josefa Nožičky „Veselé příhody z jedné současné školy“.

Kdo by mu záviděl,
když ve svém volném čase třeba ještě dře se tím,
že pro osvětu píše také satiru
na míru přesně šitou tak,
že mnohý čtenář náhle spatří to,
co dříve neviděl,
než štěpný slovotok mu protřel zrak.

Odkaz

Autor: Jaroslav Herda | neděle 7.6.2026 11:07 | karma článku: 6,04 | přečteno: 64x

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Jaroslav Herda

  • Počet článků 565
  • Celková karma 11,12
  • Průměrná čtenost 442x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

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