Dva měsíce prázdnin si pan učitel zaslouží
Kdo by mu záviděl,
když ve svém volném čase třeba ještě dře se tím,
že pro osvětu píše také satiru
na míru přesně šitou tak,
že mnohý čtenář náhle spatří to,
co dříve neviděl,
než štěpný slovotok mu protřel zrak.
Odkaz
Jaroslav Herda
Redaktoři Fóra 24 a někteří politici opozice možná dosáhli svého dna
Inspirováno dovětkem pana Josefa Nožičky v jeho blogu „Když v Paříži propuknou násilnosti a čeští novináři řeší ruskou vlajku v hledišti“
Jaroslav Herda
Zavoněl čas
Když zavoní čas po klopotné a dlouhé cestě k němu, lidé se radují, chválí tu dávno tolik očekávanou potřebnou změnu.
Jaroslav Herda
Probudil ji bojínek
Probudil ji bojínek. A přece nebála se. Kdo příčinu snad chtěl by znát, nechť klikne si a přečte si, že zase nebylo se čeho bát.
Jaroslav Herda
Navzdory politice
O těch, kdo zatím nejsou ještě vidět. Rostou a sílí a budou stále více slyšet. Nikdy o politice ani nepípnou.
Jaroslav Herda
A Brno není opevněno
Téma: Sjezd sudetských Němců v Brně - historicky první setkání v České republice (22. - 25. května)
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