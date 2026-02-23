Důvěřuji vodám, lesům i stráním, i když...

Ministr spravedlnosti JUDr. Jeroným Tejc: „Mám důvěru v justici. Ale nemohu vyloučit, že v některých případech může dojít k excesu a některý soudce nemusí být nestranný.“

Důvěřuji sedlákům, že zas osejí pole,
přestože mezi nimi jsou i šelmy.
Důvěřuji vodám, že otáčet mlýnskými koly je neomrzí brzy,
i když nejednou se rozlily a pobraly, co zmohly.
A věřím ministrovi spravedlnosti,
že má důvěru v justici,
v níž mohou být, jak dobře ví, i soudci křiví.

Jak by také nebyli,
když lidské bytosti je zplodily, povily a vychovaly.

Však, pane ministře, proč bychom si nalhávali,
že soudci křiví vymýšlejí právní triky jen na obviněné politiky?
Vždyť stále musejí přemáhat své oprávněné nevole k padouchům všeho
druhu
a nepodlehnout pokušení opepřit jim jejich provinění u vědomí jejich dluhu.

A pak tu jsou ty nevole, které se těžko přiznávají.
Ty, proti jejichž důsledkům poddaní se brání námitkami podjatosti v naději,
že oni, malí bezejmenní, ustojí přesilu soudní moci.

Autor: Jaroslav Herda | pondělí 23.2.2026 23:49 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

Další články autora

Jaroslav Herda

Viny

Pro rozdělenou společnost je příznačné, že nad jedněmi okázale vraští obočí a nad druhými mhouří oči.

20.2.2026 v 0:44 | Karma: 4,67 | Přečteno: 74x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Bojí se Andrej Babiš Ufonů?

Reakce na blog pana Václava Kříže „Je česká justice závislá nebo nezávislá? Pravdou je, že naše justice je nezávislá až moc!“

19.2.2026 v 10:54 | Karma: 12,26 | Přečteno: 187x | Diskuse | Politika

Jaroslav Herda

Války Heleny Válkové

JUDr. Helena Válková je úspěšná válečnice. Ať si myslíme o jejích bojích s logikou cokoli, nebo dokonce, že jsou trapné a nedůstojné, stále je na výsluní.

18.2.2026 v 5:37 | Karma: 18,43 | Přečteno: 329x | Diskuse | Politika

Jaroslav Herda

A tolik lidí se raduje, jak radovalo se po Vítězném únoru.

Inspirováno aktuálně živým tématem České televize. Krátké zamyšlení a připomenutí, koho jsou schopni politici pověřit péčí o veřejnoprávní médium.

17.2.2026 v 17:09 | Karma: 9,98 | Přečteno: 308x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Karel Kryl by se už možná ani nedivil

Polemika s blogem pana Václava Kříže „Karel Kryl by se divil. Macinka v Mnichově uspěl. Pavel už není můj prezident.“

16.2.2026 v 17:00 | Karma: 18,70 | Přečteno: 461x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
23. února 2026  11:22

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)
17. února 2026  16:01

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.
22. února 2026  7:36

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....
17. února 2026  10:13

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování
21. února 2026  9:07,  aktualizováno  22. 2. 19:25

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...

Pohled redaktora na Olympijský festival: Tohle chcete zažít naživo!

Reportér iDNES.cz Pavel Kortus si na olympijském festivalu vyzkoušel i curling...
23. února 2026  23:34

Jaké sporty sis vyzkoušela? Ptám se zhruba 10leté holčičky, ještě znatelně zadýchané. „Poprvé v...

Za hnutí ANO se o křeslo v Senátu v obvodu Brno-město bude ucházet lékař Štěrba

ilustrační snímek
23. února 2026  20:25,  aktualizováno  20:25

Za hnutí ANO se o křeslo v Senátu v obvodu Brno-město bude na podzim ucházet dětský onkolog a...

Počet nemocných v Olomouckém kraji klesl, je 20 závažných případů chřipky

ilustrační snímek
23. února 2026  19:39,  aktualizováno  19:39

Počet lidí s akutními respiračními onemocněními za uplynulý týden v Olomouckém kraji klesl....

Vedení Kutné Hory vyzvalo Klempíře k jednání o novele stavebního zákona

ilustrační snímek
23. února 2026  19:22,  aktualizováno  19:22

Vedení Kutné Hory vyzvalo ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) k jednání o chystané novele...

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Jaroslav Herda

  • Počet článků 533
  • Celková karma 11,48
  • Průměrná čtenost 454x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.