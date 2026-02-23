Důvěřuji vodám, lesům i stráním, i když...
Důvěřuji sedlákům, že zas osejí pole,
přestože mezi nimi jsou i šelmy.
Důvěřuji vodám, že otáčet mlýnskými koly je neomrzí brzy,
i když nejednou se rozlily a pobraly, co zmohly.
A věřím ministrovi spravedlnosti,
že má důvěru v justici,
v níž mohou být, jak dobře ví, i soudci křiví.
Jak by také nebyli,
když lidské bytosti je zplodily, povily a vychovaly.
Však, pane ministře, proč bychom si nalhávali,
že soudci křiví vymýšlejí právní triky jen na obviněné politiky?
Vždyť stále musejí přemáhat své oprávněné nevole k padouchům všeho
druhu
a nepodlehnout pokušení opepřit jim jejich provinění u vědomí jejich dluhu.
A pak tu jsou ty nevole, které se těžko přiznávají.
Ty, proti jejichž důsledkům poddaní se brání námitkami podjatosti v naději,
že oni, malí bezejmenní, ustojí přesilu soudní moci.
Jaroslav Herda
Viny
Pro rozdělenou společnost je příznačné, že nad jedněmi okázale vraští obočí a nad druhými mhouří oči.
Jaroslav Herda
Bojí se Andrej Babiš Ufonů?
Reakce na blog pana Václava Kříže „Je česká justice závislá nebo nezávislá? Pravdou je, že naše justice je nezávislá až moc!“
Jaroslav Herda
Války Heleny Válkové
JUDr. Helena Válková je úspěšná válečnice. Ať si myslíme o jejích bojích s logikou cokoli, nebo dokonce, že jsou trapné a nedůstojné, stále je na výsluní.
Jaroslav Herda
A tolik lidí se raduje, jak radovalo se po Vítězném únoru.
Inspirováno aktuálně živým tématem České televize. Krátké zamyšlení a připomenutí, koho jsou schopni politici pověřit péčí o veřejnoprávní médium.
Jaroslav Herda
Karel Kryl by se už možná ani nedivil
Polemika s blogem pana Václava Kříže „Karel Kryl by se divil. Macinka v Mnichově uspěl. Pavel už není můj prezident.“
