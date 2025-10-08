Dorazili k nám vobludi ze země Sovětů?

Změny klimatu způsobují migraci živočišných druhů a výskyt rostlin, které u nás dříve nerostly. Výskyt vobludů však nemá se změnou klimatu žádnou souvislost.

Iljo Ivanoviči Ivanove,
vy vole!
Že se vám podařilo tam někde dole v laborce dát dohromady něco,
co zatajit jste musel před Stalinem?

Tomu bych rozuměl,
když vaším úkolem bylo stvořit napůl lidi napůl opice.
Zkusil jste tiše něco jiného,
když vám to nevyšlo?
A že to nutně bude průser, když to uteče,
vám tehdy nedošlo?

Když čtu v takzvaných diskusích na sítích,
co lidé bez ostychu druhým napíší,
na vás si vzpomenu, Iljo Ivanoviči.

Zkusil jste hrochy, není-liž pravda?
Přiznat jste nemohl, že utekla vám tlustokožců (hrocholidí) banda.
Iljo Ivanoviči, je to pravda?

Autor: Jaroslav Herda | středa 8.10.2025 0:10

Jaroslav Herda

  • Počet článků 431
  • Celková karma 7,51
  • Průměrná čtenost 491x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

