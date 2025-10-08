Dorazili k nám vobludi ze země Sovětů?
Iljo Ivanoviči Ivanove,
vy vole!
Že se vám podařilo tam někde dole v laborce dát dohromady něco,
co zatajit jste musel před Stalinem?
Tomu bych rozuměl,
když vaším úkolem bylo stvořit napůl lidi napůl opice.
Zkusil jste tiše něco jiného,
když vám to nevyšlo?
A že to nutně bude průser, když to uteče,
vám tehdy nedošlo?
Když čtu v takzvaných diskusích na sítích,
co lidé bez ostychu druhým napíší,
na vás si vzpomenu, Iljo Ivanoviči.
Zkusil jste hrochy, není-liž pravda?
Přiznat jste nemohl, že utekla vám tlustokožců (hrocholidí) banda.
Iljo Ivanoviči, je to pravda?
Odkaz
Jaroslav Herda
Smělost vítězů voleb někdy potvrzuje oprávněnost pochybností o jejich soudnosti
Jsou funkce, jejichž obsazení by měli vítězové voleb věnovat zvláštní pozornost, aby prestiž České republiky nebyla oslabena tragikomickými postavami. ́
Jaroslav Herda
A je to
Až příliš spustili se. Přinejmenším z cesty. Příliš natolik, že jejich vítězství bych vítal chladněji než dřív. Však nestalo se, žádný div.
Jaroslav Herda
„Blembák, tornistra a bagančata vám budou slušet Jasánku.“
Reakce na diskusní příspěvek Karla Babici pod článkem Tomáše Nováka https://blog.idnes.cz/tomasnovak1/putinovi-uzitecni-spojenci-jak-ceska-opozice-otevira-dvere-kremlu.Bg25090999
Jaroslav Herda
Angažované verše
K volebním spotům politických subjektů, jimiž nás motivují k zodpovědným a moudrým rozhodnutím bez bázně a hany před urnami.
Jaroslav Herda
Vlčí máky
Wikipedie: Rostlina je též známá pod lidovými názvy ohníček, červánčí, maková panenka, pleskánek, tleskanec, pukavec, kohoutek, slepý mák a divoký mák.
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
Jak kraje přišly o poslance. Nová metoda přepočítání hlasů má čelit ústavní stížnosti
Premium Věděli jste, že Karlovarský kraj měl dosud jen pět poslanců z dvousetčlenné Sněmovny? Teď má čtyři....
Satira pod palbou. Pro karikaturisty a komiky se Indie stává nebezpečnou zemí
Premium Zavání to těžkou ironií: Dlouholetý premiér Naréndra Módí nedávno školil Indy o tom, že „kritika je...
Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon
Seriál Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol...
Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda
Premium Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské...
Prodej luxusní novostavby rodinného domu ve Fryštáku
Hornoveská, Fryšták - Horní Ves, okres Zlín
15 500 000 Kč
- Počet článků 431
- Celková karma 7,51
- Průměrná čtenost 491x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/