Donalde, dej mi čas na válku.

Navzdory zabijáckým dronům na Valdaji ukrajinské vlajky nikdy nezavlají. Oficiální ruské zdroje informovaly, že hodlají revidovat svou vyjednávací pozici vůči Kyjevu.

Představ si, Donalde, jak mi je.
Mně, který byl připraven darovat Ukrajině mír.
Jak je mi líto a jak děsí mě,
že Zelenskyj mě zase nutí k obrannému útoku,
ten chciválek a kazimír.

Jen si to představ, Donalde,
že by se slétlo na Mar-a-Lago hejno ukrajinských dronů,
a ty bys musel všechny svoje snahy o mír hodit do hnoje.
Že nemohl bys volit jinou cestu k míru,
než americké muže poslat do boje.

Už víš, Donalde, jak mi je,
když zadumán na břehu Valdaje
tiše tu stražím na štiku
a nade mnou zas letí ptáci?
Proč neměl bych si představit,
že je to hejno zabijáckých dronů,
které co chvíli zaburácí?

No nic, Donalde, ať to je, jak to je,
jdem zas na ně.

Autor: Jaroslav Herda | středa 31.12.2025 8:10 | karma článku: 7,56 | přečteno: 121x

