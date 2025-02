Žel, dole jistě musí každý být, kdo nevidí a nebo slepotu svou předstírá, když ptát se musí na Fica, nevěda, komu se on klaní a koho natírá.

Dole žel dole musí být a žít

V svém suterénu

V šerosvitu mysli

V níž chrání si a syslí harampádí

Jímž nelze projít k oknu

Otevřít aspoň žaluzie

A nechat volně proudit světlo

Do vědomí souvislostí

*

Dole žel dole musí být

Když udiven se může ptát

Zda Fico kolaborant je či demokrat

Jako by dodnes nedolehlo k jeho uším ani skandování

Na adresu prezidentky Čaputové

Znějící jako z kanálu

V němž prdi hledí na sebe

A vítězně se šklebí

Jako by šiblo jim už tak

Že do hnízda si stelou pod sebe

A jsou na to hrdí