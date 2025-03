Do větru

Inspirováno článkem pana Michala Pálky: Je to marný, je to marný, je to marný...politika a jak na ni. Zdroj: https://blog.idnes.cz/michaelpalka/je-to-marny-je-to-marny-je-to-marny-politika-a-jak-na-ni.Bg25030856

Třeba i nasliněný prst bych zdvihl vzhůru

a zachytil směr vanoucího příznivého větru.

Pochválil jeho zdroj

a jemu na pozdrav bych vděčně napjal plachtu.

I kdyby zapotřebí bylo navléci se do dvou svetrů,

šalupu svoji bych mu svěřil.



Kdybych věřil,

že vyvést chce nás ze sílících těžkých proudů rmutných vod.



Ale i větřík přijde vhod,

když šumí nad hlavami o naději.

A někdy už jen o Blaníku.

Pro ty, kdo probuzené rytíře jsou připraveni slovy díků zahrnout.