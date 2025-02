Do spisovatelčiny duše navrátil se klid

Spisovatelé bývají nadáni bohatou fantazií, která jim pomáhá spřádat příběhy, o nichž by mnohý z nás řekl - to nevymyslíš.

Do spisovatelčiny duše navrátil klid.

Nebylo pro mne snadné pochopit,

proč paní Jezerskou oslovuje paní Kalahari.

Jako by chtěla naznačit, že před ní nic se neutají.

Že jezerní té dámy tajemství už zná,

však klidu že ji nedopřeje, dokud sama se jí nepřizná.

*

Zdálo se, že podobně jako Agatha Christie k cíli promyšleně spěje.

Že dočkáme se usvědčení podezřelé té jezerní paní,

že třeba kdysi kdesi ve vzdálené zemi rozhodla se za sebou mosty po zločinu spálit,

když přistižena byla, jak se chystá velvyslanci marockému bolehlav do ucha nalít,

nebo že jiné podobné tajemství ta paní Jezerská před námi musí tajit.

*

Nakonec ukázalo se, že paní Jezerská dvě jména má,

že není žádná Lucrezia ani Mata,

že paní spisovatelka přeci jen není Agatha.

A že byla jen zvědavá a hubatá.