Dna jsme zdaleka nedosáhli
Některé nápady voličů (či spíše jejich inklinace, lnutí, příchylnosti) se jeví jako bizarní výsledek jejich využití volebního práva ve zcela svobodných volbách.
Zatímco kdysi disciplinované občanstvo téměř jednomyslně volilo (schvalovalo) vedoucí úlohu KSČ, část toho samého občanstva se dnes stydí za ty, kteří se stali jejími členy (pokud je na ně moc vidět). To je vskutku tragikomická situace, neboť bez neutuchající mohutné podpory voličstva by KSČ byla bezvýznamnou stranou, jež by svou vedoucí úlohu obhajovala velmi trapně, obtížně a asi marně.
Naše demokracie nám ukazuje svoji ošklivější sestru, která jako by se zaklínala a dušovala slovy, že není o nic horší. Jako by nám říkala:
„Když jsme byly já a moje sestra ještě v prenatálním věku, volili jste všichni do jednoho, až na několik výjimek, komunistickou moc. Vy tím však nejste vinni, že se KSČ nadouvala vaší podporou a verbovala nové členy do svých řad, často i podmiňovacím způsobem. To už byla její volba, jestli bude hodná, méně hodná, nebo i hnusná. Ale i když jste věděli, že bývá i hnusná, bránili jste ji snad v tom, aby byla vlídná kamarádka? Ne, nebránili. Vlastně jste jí dávali svou volební účastí zas a znovu a stále dokola novou šanci zamyslet se nad sebou samou i nad vámi a vykročit v lehčích botkách novým směrem.
S tím směrem by to ale nesměla přehnat, aby pak za domácí úkol nemusela smolit nějaké zvací dopisy.
Ale co jsem vám hlavně chtěla říct, je to, že by žádný bývalý člen KSČ by neměl hledět tak vysoko, jako Petr Pavel. Není to fér. A nebylo by to vůči vám fér, ani kdyby po pádu komunismu získal ta nejvyšší ocenění za obranu a podporu svobody, protože mu nikdo neodpáře to, že zneužil vaši voličské podpory vedoucí úloze KSČ, vstoupil do ní, a dnes na postu nejvyšším je vám připomínkou vaší dávné voličské kázně, kterou jste drželi u moci tu KSČ, která pohrdla vaší přízní, neboť se nikdy nestala tou vaší vlídnou kamarádkou.
Vážení občané a voliči, na závěr bych se ráda přimluvila za všechny budoucí kandidáty do Parlamentu České republiky, které uchránil od vstupu do KSČ jejich věk (takže to možná jen nestihli). I za ty z nich, kteří se mohou jevit tak, že by se z nich pro jejich stíny, poklesky a selhání mohl nepoučený občan zjevit.
Nebojte se je volit, i kdyby to ta moje sestra, která je tak trochu cimprlich, měla odstonat. Neboť i takoví jsou novou kvalitou, neobtíženi komunistickou minulostí. Zplozenci nové doby, demokracie. A i kdyby to mělo stát tu moji rozmazlenou ségru život, já vás neopustím.“
Jaroslav Herda
Andrej Babiš vyjádřil souhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československa
Jak to ten čerchmant prachsakulentská udělal, že se o tom vůbec nemluví? Snadno a všeobecně známým způsobem.
Jaroslav Herda
28. leden 2023 – černou sobotou
Novým prezidentem ČR byl zvolen generál Petr Pavel. Rozhodli o tom voliči během 2. kola volby prezidenta ČR, které se konalo v pátek 27. a v sobotu 28. ledna 2023.
Jaroslav Herda
Jak mohla právě Lída Tichá?
Uživatelé sociálních sítí často propadají potřebě vymýšlet si o svých oponentech jejich frustraci a zlobu v souvislosti s výsledkem voleb, neboť škodolibá fantazie je věčná. Je čas, abych přiznal, že jsem také frustrát.
Jaroslav Herda
Rýpali pokrytci Petru Pavlovi do blech v kožichu
Pravé důvody ostrých soudů překypujících jízlivostmi, posměchem a pohrdáním za bušení pěstí do chlupatých i holoprsých hrudí bývají průhledné. Zřejmé jak vidle v hnoji.
Jaroslav Herda
Darů našich vůdců se nevzdáme
Nevzdáme, naopak vděčni zůstaneme za ty vychytané dary, jež důmyslné jsou jak ti, kdo je nám ke své slávě dali.
