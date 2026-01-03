Den vlajky

O pokusu Andreje Babiše nabídnout občanům tmelivo, jež by nám slušelo stejně jako vyhrnuté rukávy a jen společný konec provazu.



Jak krásná představa pana premiéra.
Vlaječku malou dát si do klopy.
Tak jako on.
Stejně jak všichni ti,
kdo pro radost budovat vlast
jako by přes všechny ty příkopy si ruce podali,
aby už mohla začít nová éra.
Ozdobit květinami mediální rypadla.
S dojetím obejmout se s rypáky.
A volat - v jednotě je síla.
A volat - jdeme dál ruku v ruce.
Co jsme si, to jsme si.
Národní usmíření
jako za sametové revoluce.

Jó, vlajky vlály,
český vlajky vlály,
tehdy vlajky vlály,
když samet lidi hřál.

Nebude stačit vyvěsit fangle na tingltangl,
vyhrnout si rukávy a vlajkou zkusit přikrýt tenhle brajgl,
stejně jako to nestačilo za sametu.
Zatím se neshodneme ani na tom,
kdo s kým si přál společnost dokonale rozkopat.
Zatím jsme tedy nezdolali ani první metu.
O změně zatím můžeme si nechat zdát.

































Autor: Jaroslav Herda | sobota 3.1.2026 11:30

Jaroslav Herda

  • Počet článků 477
  • Celková karma 10,78
  • Průměrná čtenost 471x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

