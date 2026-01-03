Den vlajky
Jak krásná představa pana premiéra.
Vlaječku malou dát si do klopy.
Tak jako on.
Stejně jak všichni ti,
kdo pro radost budovat vlast
jako by přes všechny ty příkopy si ruce podali,
aby už mohla začít nová éra.
Ozdobit květinami mediální rypadla.
S dojetím obejmout se s rypáky.
A volat - v jednotě je síla.
A volat - jdeme dál ruku v ruce.
Co jsme si, to jsme si.
Národní usmíření
jako za sametové revoluce.
Jó, vlajky vlály,
český vlajky vlály,
tehdy vlajky vlály,
když samet lidi hřál.
Nebude stačit vyvěsit fangle na tingltangl,
vyhrnout si rukávy a vlajkou zkusit přikrýt tenhle brajgl,
stejně jako to nestačilo za sametu.
Zatím se neshodneme ani na tom,
kdo s kým si přál společnost dokonale rozkopat.
Zatím jsme tedy nezdolali ani první metu.
O změně zatím můžeme si nechat zdát.
Jaroslav Herda
„Kde se vzali dezoláti“
Obhajoba úryvku z díla Veroniky Valíkové Šubové, nikoli recenze, jen všimka k tomu, co mohlo být čtenáři přehlédnuto.
Jaroslav Herda
Donalde, dej mi čas na válku.
Navzdory zabijáckým dronům na Valdaji ukrajinské vlajky nikdy nezavlají. Oficiální ruské zdroje informovaly, že hodlají revidovat svou vyjednávací pozici vůči Kyjevu.
Jaroslav Herda
V čase velkých slev Česká televize mate diváky
Mate dospělé občany i děti. Úkolem veřejnoprávního média není jen zodpovědně a tedy pravdivě informovat diváky.
Jaroslav Herda
Dna jsme zdaleka nedosáhli
Však přece jako by nás naše přítomnost zvala k nahlédnutí špehýrkou do do možných scénářů, v nichž podoby možného dna jsou načrtnuty.
Jaroslav Herda
Andrej Babiš vyjádřil souhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československa
Jak to ten čerchmant prachsakulentská udělal, že se o tom vůbec nemluví? Snadno a všeobecně známým způsobem.
