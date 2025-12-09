Darů našich vůdců se nevzdáme
Jako když svámí Višvaguru Mahéšvaránanda uděluje mantru,
tak nejednou byli jsme poctěni,
když naši vůdcové nás vybavili proti nepříteli slovy prostými,
však mocnými jak v hnoji posvátných krav zakalené štíty z oceli.
*
Už nemusíme pracně hledat slova k obraně před filipikou prohnanců.
Riskovat, že jim podlehneme.
Že utoneme ve svých vlastních mělkých slovech.
Že klesneme v té rmutné vodě s výrazem překvapených pitomců.
*
Ať cokoli vysloví naši nepřátelé,
čím nestydí se našim vůdcům oponovat,
jsme připraveni darovanou mantrou
co zbrojí na míru
do tenka je kovat,
až budou jak list papíru,
už neschopní nám ubližovat.
*
Stačí jen s ironickým úšklebkem jim připomenout
„jediný správný jejich názor“
a náhle posvátnou tou formulí jsou ochromení tak,
jak kdyby uhrančivější než tuto blbost nikdy neslyšeli.
*
Vždyť naši vůdcové důvtipní jsou navýsost.
Silní a přesní jako čum bum střely.
Jaroslav Herda
Opouštím Jaromíra Nohavicu
Opouštím dnešního Jaromíra Nohavicu. A přesto dodnes líbí se mi z jeho tvorby to, co líbilo se mi už kdysi.
Jaroslav Herda
Petr Fiala nespravedlivě otloukán až k prohraným volbám
Otloukán, posmíván, kritizován a urážen za to, co snad si nějaký čas i přál, než zbyla z toho spíše jenom slova.
Jaroslav Herda
Motoristé na odpočinku. Však co jiného jim zbývá?
Co jiného jim zbývá, když se jim daleké obzory ještě víc vzdálily a když vyhasly jim motory, byť sil jim neubývá?
Jaroslav Herda
Otevřený dopis významnému činiteli hnutí ANO
Logické pokračování včerejšího blogu Svědci Holoubkovi - po stopách největšího hnusu pojmenovaného Andrejem Babišem
Jaroslav Herda
Svědci Holoubkovi - po stopách největšího hnusu pojmenovaného Andrejem Babišem
Dne 22. 11. jsem čtenářům přislíbil pokračování k tématu porušení zákona na ochranu osobních údajů a porušení ústavního práva na tajnou volbu (na nejmenované pražské škole).
