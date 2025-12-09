Darů našich vůdců se nevzdáme

Nevzdáme, naopak vděčni zůstaneme za ty vychytané dary, jež důmyslné jsou jak ti, kdo je nám ke své slávě dali.

Jako když svámí Višvaguru Mahéšvaránanda uděluje mantru,
tak nejednou byli jsme poctěni,
když naši vůdcové nás vybavili proti nepříteli slovy prostými,
však mocnými jak v hnoji posvátných krav zakalené štíty z oceli.
*
Už nemusíme pracně hledat slova k obraně před filipikou prohnanců.
Riskovat, že jim podlehneme.
Že utoneme ve svých vlastních mělkých slovech.
Že klesneme v té rmutné vodě s výrazem překvapených pitomců.
*
Ať cokoli vysloví naši nepřátelé,
čím nestydí se našim vůdcům oponovat,
jsme připraveni darovanou mantrou
co zbrojí na míru
do tenka je kovat,
až budou jak list papíru,
už neschopní nám ubližovat.
*
Stačí jen s ironickým úšklebkem jim připomenout
„jediný správný jejich názor“
a náhle posvátnou tou formulí jsou ochromení tak,
jak kdyby uhrančivější než tuto blbost nikdy neslyšeli.
*
Vždyť naši vůdcové důvtipní jsou navýsost.
Silní a přesní jako čum bum střely.





Autor: Jaroslav Herda | úterý 9.12.2025 22:07

Jaroslav Herda

  • Počet článků 468
  • Celková karma 9,12
  • Průměrná čtenost 474x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

