Dál bruslíme na tenkém ledě nového dne

Inspirováno českou politickou scénou a písní kapely Jethro Tull - Skating away on the thin ice of the new day

Tolik se toho stále děje. Co chvíli se stane něco, co hrozí, že se vymkne kontrole a vzkypí. Naroste. Přeroste do bubliny tušeného obsahu i dosahu. Bude to jen prázdná bublina, v níž vzduch zakalený dýmem křivých obvinění vyčeří se několika slovy vysvětlení?

A nebo se v ní budou vznášet nevzhledné cáry, jež nakonec se pospojují ve skandální obraz, který vzápětí bude chtít někdo kvapně přemalovat, protože bude mít už přes míru a nevejde pod koberec, za almaru nebo pod víko klavíru?

Některé z těch ošklivých obrazů se podaří včas někam zastrčit. Nezmizely. A když padne o nich zmínka, ti, jichž se týkají, předstírají, že neslyšeli. Sroulují. Dál bruslí na tenkém ledě nového dne.

Skating away on the thin ice of the new day.
Čekají, až lidé všeteční zas pochopí, že přituhuje. Čekají, až se unaví a uvěří, že led sílí.
Čekají, usmívají se a sroulují, zatímco led sílí.
Srowling away on the thin ice of the new day.

Autor: Jaroslav Herda | sobota 14.2.2026 3:29

Jaroslav Herda

  • Počet článků 526
  • Celková karma 11,21
  • Průměrná čtenost 456x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

