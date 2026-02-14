Dál bruslíme na tenkém ledě nového dne
Tolik se toho stále děje. Co chvíli se stane něco, co hrozí, že se vymkne kontrole a vzkypí. Naroste. Přeroste do bubliny tušeného obsahu i dosahu. Bude to jen prázdná bublina, v níž vzduch zakalený dýmem křivých obvinění vyčeří se několika slovy vysvětlení?
A nebo se v ní budou vznášet nevzhledné cáry, jež nakonec se pospojují ve skandální obraz, který vzápětí bude chtít někdo kvapně přemalovat, protože bude mít už přes míru a nevejde pod koberec, za almaru nebo pod víko klavíru?
Některé z těch ošklivých obrazů se podaří včas někam zastrčit. Nezmizely. A když padne o nich zmínka, ti, jichž se týkají, předstírají, že neslyšeli. Sroulují. Dál bruslí na tenkém ledě nového dne.
Skating away on the thin ice of the new day.
Čekají, až lidé všeteční zas pochopí, že přituhuje. Čekají, až se unaví a uvěří, že led sílí.
Čekají, usmívají se a sroulují, zatímco led sílí.
Srowling away on the thin ice of the new day.
Jaroslav Herda
Hlavu vzhůru, psavci této země!
Rada vlády pro duševní zdraví by měla hledat odpověď na otázku, kolik voličů koalice a proč se cítí jako poražení.
Jaroslav Herda
Nezlomný Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš je nezlomný. Pevný v svém postoji jak z bílého křemene skála. A se srdcem holuba míru. Na konci tunelu s ním vidím z války díru.
Jaroslav Herda
Ester Ledecká způsobila četná zranění. Hvězda, která zklamala.
Pohasl její svit či spíše záře. Jako by se na všech jejích minulých (a možná i budoucích) vítězstvích objevil kaz.
Jaroslav Herda
Exodus
Jak je zřejmé z titulku tématem je exodus. Každý zná dobře význam toho slova, takže není už co dodat.
Jaroslav Herda
Porcování Grónska
Provokace? Demonstrace síly? Happening? Ohromná legrace pro účastníky. Jak kdyby byli na cvičné zabijačce.
