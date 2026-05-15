Což nemáte na teplé prádlo, pane Bernde Posselte?

V Antarktidě, jak všichni víme, je pořádná zima. Je tam taková kosa, že nepotkáš tam vrabce ani kosa.

To měli bychom zas vám posílat po večerech štrikované teplé fusekle,
jak posílali naši předci vašim předkům bojujícím zoufale a marně u
promrzlého na kost Stalingradu?
To nemáte na teplé oblečení?
To opravdu vám nikdo nedal radu,
abyste svůj sjezd Lansmannschaftu měli nerušeni třeba v Antarktidě,
kde kromě ploutvonožců nikdo není?
A nebo kdekoli, kde vaši předci nebyli našimi předky povražděni.
Proč zrovna právě do Brna,
když na ledových pláních mohli byste tiše uctít památku svých předků
a nechat v klidu naše nácky s dezoláty?
Jako by postihla vás mozku obrna.
Tak to vám naši spravedliví opepří a vrátí.








Autor: Jaroslav Herda | pátek 15.5.2026 0:17 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 556
  • Celková karma 11,35
  • Průměrná čtenost 446x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

